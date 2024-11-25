Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

Дружина українського виконавця Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній), танцівниця Юлія Сахневич, продемонструвала кілька фото у новому образі на останніх термінах вагітності.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на її нову публікацію в Instagram.
"Без зайвих слів. Про вагітність та жіночність", - підписала вона серію світлин.
Дружина Позитива у новій фотосесії (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
На фото Сахневич постала в довгій накидці з пір'я, яку вона накинула на голе тіло, тим самим показавши вже досить великий живіт.
Юлія Сахневич на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Свій образ Сахневич доповнила масивними сережками, яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.
Образ для фото вийшов жіночним (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Незважаючи на те, що образ вийшов досить відвертим, хореограф продемонструвала всю свою жіночність та харизму.
Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Підписники дружини Позитива відразу почали коментувати сміливу фотосесію:
Юлія Сахневич на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
У 2020 році Юлія Сахневич стала партнеркою Позитива у проекті "Танці з зірками". Саме тоді молодим людям почали приписувати роман, хоча співак ще був у офіційному шлюбі із власницею бренду Annсhoo Анною Андрійчук-Завгородньою.
Позитив розлучився у 2021 році та довгий час приховував своє особисте життя. Восени 2022 року він проговорився про те, що його серце зайняте.
Навесні 2024 року Позитив публічно освідчився танцівниці в коханні. Пізніше стало відомо, що пара вже близько року тому оформила свої стосунки.
А на початку листопада Позитив та Сахневич оголосили, що незабаром стануть батьками. Вони не стали розкривати стать дитини, зазначивши, що зробили скромну гендер-паті для найближчих. Артист уже розповів, чи буде він присутній на пологах.
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Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)