Дружина Позитива зачарувала сміливими фото без білизни на останньому місяці вагітності

"Без зайвих слів. Про вагітність та жіночність", - підписала вона серію світлин.

Дружина Позитива у новій фотосесії (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На фото Сахневич постала в довгій накидці з пір'я, яку вона накинула на голе тіло, тим самим показавши вже досить великий живіт.

Юлія Сахневич на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Свій образ Сахневич доповнила масивними сережками, яскравим макіяжем та розпущеним волоссям.

Образ для фото вийшов жіночним (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Незважаючи на те, що образ вийшов досить відвертим, хореограф продемонструвала всю свою жіночність та харизму.

Юлія Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували у мережі

Підписники дружини Позитива відразу почали коментувати сміливу фотосесію:

"Богиня"

"Супер"

"Гарна"

"Яка краса. Ми так довго цього чекали і нарешті дочекалися"

"Ви така гарна! Завжди захоплювалася вашою красою - у танці, у повсякденному житті, а тепер ще й у вагітності! Щастя вам"

"Як гарно, і ніжно, і сексуально".

Юлія Сахневич на останньому місяці вагітності (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про відносини Сахневич та Позитива

У 2020 році Юлія Сахневич стала партнеркою Позитива у проекті "Танці з зірками". Саме тоді молодим людям почали приписувати роман, хоча співак ще був у офіційному шлюбі із власницею бренду Annсhoo Анною Андрійчук-Завгородньою.

Позитив розлучився у 2021 році та довгий час приховував своє особисте життя. Восени 2022 року він проговорився про те, що його серце зайняте.

Навесні 2024 року Позитив публічно освідчився танцівниці в коханні. Пізніше стало відомо, що пара вже близько року тому оформила свої стосунки.

А на початку листопада Позитив та Сахневич оголосили, що незабаром стануть батьками. Вони не стали розкривати стать дитини, зазначивши, що зробили скромну гендер-паті для найближчих. Артист уже розповів, чи буде він присутній на пологах.

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Позитив та Юлія Сахневич (фото: instagram.com/positiff)