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Дружина Позитива показала нові фото з донькою: підросла і стала копією тата

Позитив, Юлія Сахневич та їхня донька Марія (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)
Автор: Катерина Собкова

Дружина відомого українського співака Позитива (справжнє ім'я - Олексій Завгородній) Юлія Сахневич опублікувала в мережі нові фото з донькою Марією.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

"Цей травень подарував багато теплих моментів, попри темні ночі та дощі", - зазначила в публікації Сахневич.

На фото вона показала, як сім'я проводила час у травні.

Юлія Сахневич із донькою Марією (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Також дружина Позитива показала світлини зі співаком та їхньою донькою Марією, якій днями виповнилося 5 місяців. Зазначимо, що малятко вже помітно підросло і стало ще більше схожим на свого зіркового батька.

Дружина Позитива показала доньку на нових фото (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На одному з фото Марія позувала в джинсовому сарафані, білих шкарпетках з мереживом, балетках відомого бренду, а також футболці фісташкового відтінку і такій же пов'язці на голові.

Донька Позитива і Юлії Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Як відреагували в мережі

Фоловери Юлії Сахневич і Позитива одразу ж почали коментувати публікацію:

  • "Татові очі"
  • "Нехай вам і вашій родині завжди щастить"
  • "Маленький Позитивчик"
  • "Марія. Так сумували за нею"
  • "Захоплююся вами"
  • "Як на тата схожа. Солодка доця"
  • "Татова доця"
  • "Солоденька булочка"
  • "Марія схожа на тата".
 

Юлія Сахневич із донькою (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Що відомо про стосунки Юлії Сахневич і Позитива

Позитив був одружений з дизайнеркою та власницею бренду Annсhoo Анною Андрійчук-Завгородньою з 2013 року, але у 2021-му пара офіційно розлучилася.

У 2020 році співак брав участь у проєкті "Танці з зірками", саме тоді почали з'являтися чутки про те, що між ними з танцівницею Юлією Сахневич не тільки робочі стосунки. Хоча Позитив неодноразово заперечував це.

Лише навесні 2024 року Олексій уперше публічно зізнався в коханні до Юлії та офіційно підтвердив їхні стосунки. Пізніше пара повідомила, що вже близько року перебуває в офіційному шлюбі.

У листопаді 2024 року закохані поділилися радісною новиною - вони очікують на первістка.

27 грудня 2024 року у пари народилася донька, яку назвали Марією.

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