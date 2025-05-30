Жена Позитива показала новые фото с дочерью: подросла и стала копией папы

"Этот май подарил много теплых моментов, несмотря на темные ночи и дожди", - отметила в публикации Сахневич.

На фото она показала, как семья проводила время в мае.

Юлия Сахневич с дочкой Марией (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Также жена Позитива показала снимки с певцом и их дочкой Марией, которой на днях исполнилось 5 месяцев. Отметим, что малышка уже заметно подросла и стала еще больше похожей на своего звездного отца.

Жена Позитива показала дочку на новых фото (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

На одном из фото Мария позировала в джинсовом сарафане, белых носочках с кружевом, балетках известного бренда, а также футболке фисташкового оттенка и такой же повязке на голове.

Дочка Позитива и Юлии Сахневич (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Как отреагировали в сети

Фолловеры Юлии Сахневич и Позитива тут же принялись комментировать публикацию:

"Папины глаза"

"Пусть вам и вашей семье всегда везет"

"Маленький Позитивчик"

"Мария. Так скучали по ней"

"Восхищаюсь вами"

"Как на папу похожа. Сладкая доця"

"Папина доця"

"Сладенькая булочка"

"Мария похожа на папу".

Юлия Сахневич с дочкой (фото: instagram.com/juli_sakhnevych)

Что известно про отношения Юлии Сахневич и Позитива

Позитив был женат на дизайнере и владелице бренда Annсhoo Анне Андрийчук-Завгородней с 2013 года, но в 2021-м пара официально развелась.

В 2020 году певец принимал участие в проекте "Танці з зірками", именно тогда начались появляться слухи о том, что между ними с танцовщицей Юлией Сахневич не только рабочие отношения. Хотя Позитив неоднократно отрицал это.

Только весной 2024 Алексей впервые публично признался в любви к Юлии и официально подтвердил их отношения. Позже пара сообщила, что уже около года состоит в официальном браке.

В ноябре 2024 года влюбленные поделились радостной новостью - они ожидают первенца.

27 декабря 2024 года у пары родилась дочь, которую назвали Марией.