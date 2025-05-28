Без гостей і білої сукні: ексдружина Дзідзьо вдруге вийшла заміж у незвичний спосіб

Колишня дружина українського артиста Дзідзьо Ярослава Притула, відома також як співачка Slavia, вдруге вийшла заміж. Однак вона обрала незвичний спосіб - без традиційної весільної сукні, гостей та обрядів.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її пост в Instagram.

З батьком своєї майбутньої дитини, бізнесменом Андрієм Павлюком вона вирішила укласти шлюб онлайн - у додатку "Дія". Обраний день теж виявився символічним - сьогодні її коханий святкує день народження.

"Рідний, з днем народження! Ти - мій коханий чоловік, найкращий друг, рідна душа. Я тебе вимріяла, і ми знайшли одне одного, щоб дарувати радість, насолоджуватися і цінувати. Хочу подякувати тобі за міцний тил, підтримку, любов і натхнення", - зазначила в привітанні співачка.

Ярослава Притула вдруге вийшла заміж (фото: instagram.com/slavia_official)

Також вона зазначила, що пропозицію Андрій зробив їй у "Дії", на що співачка відповіла згодою.

Колишня Дзідзьо вийшла заміж у "Дії" (скриншот)

"Сьогодні ти зробив мені пропозицію в "Дії". Ідея одружитися онлайн - твоя, у твій день народження - моя, хоч я і сумнівалася, але ти підтримав, сказав, якраз супер поєднати ці дві події", - підсумувала Slavia.

Колишня Дзідзьо вийшла заміж у "Дії" (скриншот)

Також вона опублікувала кілька фото з вагітної фотосесії та скриншоти з "Дії".

Ексдружина Дзідзьо вдруге вийшла заміж (скриншот)

Як відреагували в мережі

Фоловери співачки одразу ж почали вітати її з цією радісною подією:

"Вітаю! Бажаю щастя вашій родині"

"Ви - чудові!"

"Щирі вітання вашій парі, будьте щасливі!"

"Так радію за вас, ніби мене кличуть заміж. Щастя вам!"

"Красива пара. Вітаю!".

Співачка Slavia зі своїм чоловіком (фото: instagram.com/slavia_official)

Що відомо про особисте життя Slavia

Ярослава Притула була понад 20 років у стосунках із відомим виконавцем Дзідзьо (DZIDZIO), з них 8 років пара прожила в офіційному шлюбі. Однак у 2021 році вони розлучилися.

У 2025 році стало відомо, що Slavia вагітна від Андрія Павлюка - бізнесмена родом із Житомира, який займається виробами з каменю та дерева.

Співачка зробила це також оригінальним способом, показавши кругленький животик у новому кліпі "Дівка з перцем".

Пара познайомилася кілька років тому в кіношколі на курсах акторської майстерності. На той момент артистка ще була одружена, проте чоловік всіляко виявляв знаки уваги, дарував розкішні букети та подарунки.

Ярослава не розуміла, чого він хоче від заміжньої жінки, і спочатку спілкувалася з Павлюком як із другом. Незабаром вона зрозуміла, що зустріла споріднену душу.

Після розлучення з Дзідзьо Ярослава почала зустрічатися з Павлюком, а потім жити разом. Попри вагітність, пара не поспішала оформлювати свої стосунки офіційно.

Slavia та Андрій Павлюк (фото: instagram.com/andrei_pavliuk_starberg)