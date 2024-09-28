Друга операція позаду: Мірошниченки чесно розповіли про лікування названого сина

Мірошниченки розповіли про лікування названого сина

У публікації вони повідомили, що наразі їхній малюк переніс другу операцію. Батьки зізналися, що вона виявилася не зовсім успішною, але її проводив найкращий лікар країни в цьому напрямку. Тому вони впевнені, що все вийшло настільки добре, наскільки це було можливо.

Своїм прикладом Мірошниченки прагнуть надихнути тих, хто боїться усиновлення через діагнози та пов'язані з ними ризики.

"Тіло, яке не має тепла та обіймів, не здатне протистояти викликам. Але справжні дива стаються там, де ви дозволяєте любові взяти все у свої руки. Відрізнятися від норми - нормально. Ненормально - не пускати в серце справжні почуття", - йдеться у пості.

Окрім того, Інна також поділилася спогадами про знайомство з майбутнім сином.

"09.06.2023 року. Приймальня ребцентру (дитбудинку), де ми маємо познайомитися з майбутнім сином. Лікар зачитує медичну історію. Вже хвилин 30. Страшні слова, значення яких нам не відомо. Інтернету немає, звʼязку немає. Погуглити не виходить. Закінчує читати", - написала дружина ведучого.

Юристка зазначила, що вони з чоловіком зрозуміли: якщо малюк вижив після всіх випробувань, через які йому довелося пройти, то він впорається і надалі, адже має, за словами Тимура, неймовірну жагу до життя.

Діагнози Марселя

У відео Мірошниченки перерахували діагнози сина. Хлопчик народився з вагою 1400 грамів на 32-му тижні вагітності у вкрай важкому стані через вроджену ваду - гастрошизис. Він переніс важку операцію у першу добу свого життя. До чотирьох місяців не дихав самостійно і перебував в інтенсивній терапії.

Пізніше його виписали, але виявили інші проблеми: хворобу Гіршпрунга довгого сегменту, гіпоксично-ішемічну енцефалопатію другої стадії, численні грижі, анемію та ураження мозку. У віці одного року і десяти місяців Марсель ледве ходив, не говорив, вибірково реагував на мову, не мав вказівного жесту та звуків, не жував.

Проте, за словами Інни та Тимура, чи може це налякати, якщо тепер це їхній син? У ролику вони поділилися зворушливими кадрами з малюком.

Мірошниченки з дітьми (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Діти Мірошниченків

Нагадаємо, окрім Марселя, пара виховує ще трьох дітей: біологічного сина і доньку, а також названу доньку Ангеліну, яка лише нещодавно стала частиною їхньої родини.

Пара виховує чотирьох дітей (Фото: instagram.com/_inna_mi_)