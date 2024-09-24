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"Була довга сварка, а мене покарали": Інна Мірошниченко приголомшила зізнанням про своє дитинство

Вівторок 24 вересня 2024 14:58
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"Була довга сварка, а мене покарали": Інна Мірошниченко приголомшила зізнанням про своє дитинство Інна Мірошниченко з чоловіком та сином (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Дружина телеведучого Тімура Мірошниченка, адвокатка та блогерка Інна, яка нещодавно завершила процес удочеріння 8-річної Ангелини, поділилася в мережі історією зі свого дитинства, коли їй не дозволяли самостійно приймати рішення та одягатися так, як вона хоче.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на нову публікацію знаменитості в Instagram.

Так, Мірошниченко часто дозволяє своїм дітям одягати різне взуття, виходити на вулицю в піжамі, костюмах супергероїв або у спідниці поверх штанів, або з обличчям, розмальованим маркером. Блогерка не бачить нічого страшного в цьому, більш того, вона вважає, що так діти можуть проявляти свою самостійність і робити власний вибір. Однак у дитинстві самої Інни все було інакше.

Саме про таку історію вона розповіла своїм підписникам.

"Ми з бабусею, збиралися їхати в Гідропарк. Я була маленькою, носила тільки плавки. Але дуже хотіла прикрити груди, щоб бути, як бабуся. Тому я одягла її бюстгальтер", - згадала мама чотирьох дітей.

Однак і бабуся, і її подруга були невблаганними та категорично сказали дівчинці, що у такому вигляді ніхто нікуди не піде.

"Я теж була досить категоричною та сльозами доводила, що або так, або ніяк. Пам'ятаю цей день. Далі була довга сварка, ніхто нікуди не поїхав, а мене покарали. Бо я зіпсувала всім вихідний", - зазначила Інна у пості.

&quot;Була довга сварка, а мене покарали&quot;: Інна Мірошниченко приголомшила зізнанням про своє дитинствоІнна з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Тоді маленька дівчинка не розуміла, чому дорослим так можна піти, а їй ні. Втім, Мірошниченко не здалася і потім ще багато разів відстоювала свою думку. Якось їй вдалося піти на день народження у теплій зимовій бабусиній шапці - і це при тому, що на вулиці було +35°С.

"І я пам'ятаю свої емоції радості. Я є я. Я можу бути будь-ким. Я володію своїм тілом і приймаю рішення щодо себе", - підкреслила дружина телеведучого.

&quot;Була довга сварка, а мене покарали&quot;: Інна Мірошниченко приголомшила зізнанням про своє дитинствоПодружжя не боїться виховувати у дітей особистості (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Саме з цього, як вважає Інна, розпочалося формування її самостійності та незалежності.

"Тому так, я спокійно реагую на різне взуття, костюми супергероїв або піжаму на вулицю. Бо раптом для них це так само важливо, як для мене свого часу. Вибір. Це не просто слово", - підсумувала вона.

Нагадаємо, Інна та Тімур Мірошниченки виховують 4 дітей. Біологічними є лише двоє дітей - 6-річна Мія та 4-річний Марко. А 3-річного Марселя та 8-річну Ангеліну вони усиновили або, як самі кажуть, "народили серцем".

&quot;Була довга сварка, а мене покарали&quot;: Інна Мірошниченко приголомшила зізнанням про своє дитинство

Інна Мірошниченко з чоловіком та дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Раніше Інна Мірошниченко пояснила, чому в суді їй відмовляли в усиновленні другої дитини.

Також Тімур Мірошниченко розповів про ревнощі між дітьми у великій родині.

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