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Тепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння Ангеліни

Вівторок 17 вересня 2024 17:04
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Тепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння Ангеліни Інна та Тімур з дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)
Автор: Катерина Собкова

Подружжя Мірошниченків, яке нещодавно відвело двох дочок до першого класу, повідомило в мережі, що офіційно удочерили 8-річну Ангеліну і тепер дівчинка теж носить їхнє прізвище.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на повідомлення в Instagram пари.

"У День сім'ї ми вперше побачили свою анкету. А сьогодні, у День усиновлення, ти офіційно стала Мірошниченко! Ангеліна Тімурівна Мірошниченко", - підписали вони публікацію.

На милому сімейному фото Інна та Тімур стоять зі своїми 4-ма дітьми: 8-річною Ангеліною та 3-річним Марселем, яких пара всиновила або, як вони самі кажуть, "народила серцем", а також з рідними - 6-річною Мією та 4-річним Марко.

Тепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння Ангеліни

Інна та Тімур з усіма дітьми (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Як відреагували користувачі мережі

Зіркові фоловери пари відразу почали коментувати публікацію:

  • Співачка Наталка Карпа: "Просто захоплююсь вами! Надзвичайна родина! Міцно-міцно обіймаю кожного у вашій родині!".
  • Акторка Ольга Сумська: "Боже! Уклін вам, дорогі наші Мірошниченки! Сил, Божої підтримки! Пишаємося вами, рідні!".

Інші користувачі мережі також приєдналися до коментарів:

  • "Вітаю всю вашу родину".
  • "Вітаю! Як пощастило батькам з такими дітьми, а дітям з такими батьками! Вашій родині безмежного кохання".
  • "Захоплююсь вашою силою та витримкою".
  • "Ви - неймовірні. Сім'я - приклад для всієї країни".
  • "Гордість".

Тепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння АнгеліниСім'я влітку цього року (фото: instagram.com/_inna_mi_)

Що відомо про прийомних дітей Мірошниченко

У липні 2023 року подружжя забрало 2-річного Марселя з дитбудинку в Житомирі.

Незважаючи на те, що у хлопчика безліч діагнозів, прийомні батьки не здаються і радіють кожній новій навичці свого сина.

А влітку цього року Інна та Тімур повідомили, що розпочали процес удочеріння 8-річної Ангеліни, яка жила у Польщі. Туди після початку повномасштабного вторгнення РФ евакуювали заклад, де вона перебувала.

Тепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння АнгеліниТепер офіційно: Тімур та Інна Мірошниченки завершили процес удочеріння Ангеліни

Діти Інни та Тімура Мірошниченко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Раніше Інна Мірошниченко відверто розповіла про проблеми зі здоров'ям прийомного сина.

Також Тімур Мірошниченко розповів про ревнощі між дітьми у великій родині.

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