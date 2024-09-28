Вторая операция позади: Мирошниченко честно рассказали о лечении названного сына

Мирошниченко рассказали о лечении названного сына

В публикации они сообщили, что их малыш перенес вторую операцию. Родители признались, что она оказалась не совсем успешной, но проводил ее лучший врач страны в этом направлении. Поэтому они уверены, что все получилось настолько хорошо, насколько это было возможно.

Своим примером Мирошниченко стремятся вдохновить тех, кто боится усыновления из-за диагнозов и связанных с ними рисков.

"Тело, не имеющее тепла и объятий, не способно противостоять вызовам. Но настоящие чудеса случаются там, где вы позволяете любви взять все в свои руки. Отличаться от нормы - нормально. Ненормально - не пускать в сердце настоящие чувства", - говорится в посте.

Инна также поделилась воспоминаниями о знакомстве с будущим сыном.

"09.06.2023 года. Приемная ребцентра (детдома), где мы должны познакомиться с будущим сыном. Врач зачитывает медицинскую историю. Уже минут 30. Страшные слова, значения которых нам не известно. Интернета нет, связи нет. Погуглить не получается. Заканчивает читать", – написала жена ведущего.

Юрист отметила, что они с мужем поняли: если малыш выжил после всех испытаний, через которые ему пришлось пройти, то он справится и дальше, ведь имеет, по словам Тимура, невероятную жажду к жизни.

Диагнозы Марселя

В видео Мирошниченко перечислили диагнозы сына. Мальчик родился с весом 1400 граммов на 32-й неделе беременности в крайне тяжелом состоянии из-за врожденного порока - гастрошизис. Он перенес тяжелую операцию в первые сутки своей жизни. До четырех месяцев не дышал самостоятельно и находился в интенсивной терапии.

Позже его выписали, но обнаружили другие проблемы: болезнь Гиршпрунга длинного сегмента, гипоксически ишемическую энцефалопатию второй стадии, многочисленные грыжи, анемию и поражение мозга. В возрасте одного года и десяти месяцев Марсель едва ходил, не говорил, выборочно реагировал на язык, не имел указательного жеста и звуков, не жевал.

Однако, по словам Инны и Тимура, может ли это испугать, если теперь это их сын? В ролике они поделились трогательными кадрами с малышом.

Мирошниченко с детьми (Фото: instagram.com/_inna_mi_)

Дети Мирошниченко

Напомним, кроме Марселя, пара воспитывает еще троих детей: биологических сына и дочь, а также названную дочь Ангелину, только недавно ставшую частью их семьи.

Пара воспитывает четырех детей (Фото: instagram.com/_inna_mi_)