Інна Мірошниченко пояснила, чому в суді їй відмовляли в усиновленні другої дитини

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Присяжна наполягала на тому, щоб Інна надала довідку з державної лікарні про те, що вона не перебуває на обліку у психіатра, а не з приватної клініки.

Ба більше, вона хотіла, щоб Ангеліна особисто з'явилася до суду для допиту. Мірошниченко це обурило. Вона зазначила, що такий досвід міг би травмувати дитину. На щастя, дівчинці не довелося відвідувати суд.

"Мені важко було зрозуміти хід думок. Чому людина бажає моїй дитині повернутися до інтернату? Казала, що не довіряє медичному висновку і хоче побачити довідку державної лікарні про те, що я не стою на обліку у психіатра, бо не довіряє приватній лікарні, де я робила обстеження. Вимагала допитати Ангеліну в суді. Суд - не місце для дитини. Допит судом може травмувати", - сказала дружина ведучого.

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І це було не єдине зауваження від присяжної. Вона стверджувала, що квартира Мірошниченків занадто мала для проживання шести осіб.

Жінка також попросила від Інни оновити декларацію про доходи. У підсумку суддя, інший присяжний, секретар і представник служби опіки стали на бік подружжя.

У результаті Інна і Тимур Мірошниченки офіційно усиновили другу дитину.

Родина Мірошниченків (фото: instagram.com/_inna_mi_)

"Казала, у нас замала квартира для шістьох, раптом діти сплять на кухні. Ну і що декларацію мою про доходи треба оновити, бо раптом я більше не заробляю. На щастя другий присяжний, суддя, секретар, представник служби були дуже адекватні, привітні і приємні", - розповіла колишня нотаріуска.

Нагадаємо, що Тимур та Інна вперше познайомилися з Ангеліною через Zoom, оскільки установа, в якій вона перебувала, була евакуйована за кордон під час повномасштабної війни. Блогерка розповідала, як це було.