Доскакались: номер Квартала 95 про выборы "взорвал" сеть

"Квартал 95" показывал, как политики считают голоса после парламентских выборов
Выборы в Верховную Раду 21 июля уже стартовали, и украинцы отдают голоса за достойных по их мнению кандидатов в нардепы как по партийным спискам, так и по мажоритарке. Вечером после закрытия избирательных округов начнется самое главное - подсчет голосов. Задолго до этого серьезного процесса, еще с предвыборной гонки, в сети "вспомнили" тематический номер актеров студии "Квартал 95", и смешные сцены теперь обрели свою вторую жизнь.
Архивное видео 3,5-летней давности про подсчет голосов после выборов в Раду собрало огромное количество просмотров на YouTube, а в комментариях появилась новая - актуальная реакция. Пользователи сети делятся впечатлениями о новом-старом номере, в котором также сыграл тогдашний актер и лидер "квартальщиков", а ныне президент Украины Владимир Зеленский.
Как нужно считать голоса после выборов - честно или правильно? Комики талантливо перевоплотились в политиков и попробовали дать ответ на этот "острый" вопрос.
Сценка "Центральный избирательный округ, ночь после выборов - подсчет голосов" начинается диалогом Елены Кравец в образе Юлии Тимошенко и Юрия Крапова - а-ля Петра Порошенко. Перед ними на столе лежат бюллетени, но вот начать подсчет сообща не получается из-за "дружественной атмосферы".
Юрий Крапов и Елена Кравец в номере "Квартала" про выборы (Фото: скрин)
Вскоре к паре присоединяется Виталий Кличко в исполнении Евгения Кошевого. В руках у него торт и цветы: "Ну поздравляю, кто?... А сколько?.. А мальчик или девочка?"
Евгений Кошевой "традиционно" сыграл Виталия Кличко (Фото: скрин)
Затем врывается Ляшко, которого сыграл Зеленский, и с ходу с соответствующей фирменной риторикой объявляет о фальсификации и недоверии к результатам подсчета голосов. "Радикалу" пояснили, что никто даже не начинал считать, и он принес извинения за несвоевременный визит.
Владимир Зеленский в образе Олега Ляшко (Фото: скрин)
Между политиками завязывается забавный разговор, и Зеленский-Ляшко берется разъяснить Кошевому-Кличко значение слов протеже, визави и комильфо.
Зеленский и Кошевой на сцене "Квартала" в номере про выборы в Раду (Фото: скрин)
После ликбеза начинается сам подсчет, который вскоре переростает в дележ испорченными бюллетенями, на которых избиратели написали всяческие ругательства - в данном случае политики ради увеличения результата решили присвоить себе написанные бранные эпитеты и пожелания - мол, это все про них, что тут не ясно...
Александр Пикалов "нарядился" в Януковича в вышиванке (Фото: скрин)
От этого занятия их отвлекает Александр Пикалов в образе Виктора Януковича в вышиванке и шароварах. "Легитимный" объясняет, что вернулся в Украину из России после побега благодаря не старым связям, а "Новой почте". Далее он присоединяется к беседе и рассказывает и про шапки, и про разговоры с Сирией, и про всю жизнь за одно мгновение...
Номер "Квартала 95" за декабрь 2015-го про подсчет голосов (Видео: YouTube / Студия Квартал 95 Online)
Пользователи сети в комментариях к видео хвалят талантливых актеров, а учитывая политическую карьеру Зеленского номер даже называют "пророческим".
Скрин комментариев
Как сообщалось ранее, на днях в сети появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Украины Степана Полторака. Ролик вызвал горячие споры в сети, и после инцидента появился комментарий главы Минобороны.
Также мы писали о том, что ранее Офис президента Украины Владимира Зеленского упрекнули в использовании стилистики работ каллиграфа и лауреата Шевченковской премии Василия Чебаныка без его разрешения.