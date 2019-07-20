Каким будет курс доллара после выборов в Раду: неожиданный прогноз

Курс доллара после выборов в Раду 2019 - прогноз банкиров (коллаж РБК-Украина)

Выборы в Верховную раду могут повлиять на курс доллара

Выборы в Раду могут повлиять на курс гривны к доллару, однако существенных изменений не ожидается. Более того, эксперты пересмотрели прогноз относительно курса доллара на ближайшие полгода. Такой ответ на вопрос о том, что будет с долларом после парламентских выборов 2019, дали эксперты. Об этом сообщили в Европейской Бизнес Ассоциации со ссылкой на заявление президента ЕБА Томаша Фиалы в ходе встречи представителей ассоциации с руководством Национального банка Украины, передает издательство "УНИАН".

Бизнес улучшил прогноз относительно курса гривни к доллару на конец года до 27,5 грн/долл. с 29,7 грн/долл., прогнозируемых ранее.

"Мы также пересмотрели прогноз по курсу гривны на конец года с 29,7 грн/долл. до 27,5 грн/долл., и по отношению долга к ВВП до 54%, что представляет любые разговоры о дефолте неактуальными", - сказал Фиала.

Среди возможных вызовов он назвал сохранение независимости НБУ и судебные решения о возможном возврате "ПриватБанка" прежним владельцам. В целом Фиала назвал настроения инвесторов положительными, хотя бизнес ожидает итогов воскресных выборов и нового состава правительства.

Сразу же после выборов в Верховную Раду Украины, 22 июля, официальный курс гривны к доллару, установленный НБУ, будет держаться на уровне 25,82 грн/долл. Официальный курс гривны к доллару на 22 июля установлен на таком уровне: 2581,5345 гривен за 100 долларов (-21,4704 гривен). Евро на следующий день после выборов будет стоить 28,98 грн/евро.

Курс доллара после выборов в Раду 2019 - прогноз банкиров (фото: пресс-служба НБУ)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что курс доллара упал на межбанке. Стоимость доллара упала на 32 копейки, по сравнению с 18 июля. Резкое снижение курса валют произошло прямо перед выборами.