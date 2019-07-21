Доскакалися: номер Кварталу 95 про вибори "підірвав" мережу

Фото: колаж РБК-Україна

"Квартал 95" показував, як політики рахують голоси після парламентських виборів

Вибори до Верховної Ради 21 липня вже стартували, і українці віддають голоси за гідних на їхню думку кандидатів у нардепи як за партійними списками, так і по мажоритарці. Ввечері після закриття виборчих округів почнеться найголовніше - підрахунок голосів. Задовго до цього серйозного процесу, ще з передвиборної гонки, в мережі "згадали" тематичний номер акторів студії "Квартал 95", і смішні сцени наразі отримали своє друге життя.

Архівне відео 3,5-річної давності про підрахунок голосів після виборів до Ради зібрало величезну кількість переглядів на YouTube, а в коментарях з'явилася нова - актуальна реакція. Користувачі мережі діляться враженнями про новий-старий номер, в якому також зіграв тодішній актор та лідер "кварталівців", а нині президент України Володимир Зеленський.

Як потрібно рахувати голоси після виборів - чесно чи правильно? Коміки талановито перевтілилися у політиків та спробували дати відповідь на це "гостре" питання.

Сценка "Центральний виборчий округ, ніч після виборів - підрахунок голосів" починається діалогом Олени Кравець в образі Юлії Тимошенко та Юрія Крапова - а-ля Петра Порошенка. Перед ними на столі лежать бюлетені, втім почати підрахунок спільно не виходить через "дружню атмосферу".

Юрій Крапов і Олена Кравець в номері "Кварталу" про вибори (Фото: скрін)

Незабаром до пари приєднується Віталій Кличко у виконанні Євгена Кошового. В руках у нього торт і квіти: "Ну вітаю, хто?... А скільки?.. А хлопчик чи дівчинка?"

Євген Кошовий "традиційно" зіграв Віталія Кличка (Фото: скрін)

Потім вривається Ляшко, якого зіграв Зеленський, і з ходу з відповідною фірмовою риторикою оголошує про фальсифікацію та недовіру до результатів підрахунку голосів. "Радикалу" пояснили, що ніхто навіть не починав рахувати, і він приніс вибачення за невчасний візит.

Володимир Зеленський в образі Олега Ляшка (Фото: скрін)

Між політиками зав'язується кумедна розмова, і Зеленський-Ляшко береться роз'яснити Кошовому-Кличку значення слів протеже, візаві та комільфо.

Зеленський і Кошовий на сцені "Кварталу" в номері про вибори до Ради (Фото: скрін)

Після лікнепу починається сам підрахунок, який незабаром переростає на розподіл зіпсованих бюлетенів, на яких виборці написали всілякі лайки - в даному випадку політики заради збільшення результату вирішили привласнити собі написані лайливі епітети і побажання - мовляв, це все про них, що тут не ясно...

Олександр Пікалов "вбрався" у Януковича у вишиванці (Фото: скрін)

Від цього заняття їх відволікає Олександр Пікалов в образі Віктора Януковича у вишиванці та шароварах. "Легітимний" пояснює, що повернувся до України з Росії після втечі завдяки не старим зв'язкам, а "Новій пошті". Далі він долучається до бесіди і розповідає і про шапки, і про розмови із Сирією, і про всю життя за одну мить...

Номер "Кварталу 95" за грудень 2015-го про підрахунок голосів (Відео: YouTube / Студія Квартал 95 Online)

Користувачі мережі у коментарях до відео хвалять талановитих акторів, а враховуючи політичну кар'єру Зеленського номер навіть називають "пророчим".

Доскакалися;

Пророчий відос Хайп Зе! Так давай не гальмуй "Голобородько";

Ох, дивлюся вкотре! Дякую! Всі незрівнянні! Але Володимир в ролі Ляшка - це шедевр! А Олександр тут - Янукович - клас! Скотиняки такі...

Навіть і не віриться, що така весела людина як Зеленський може стати нашим президентом... Але я в нього вірю!

Браво, хлопці! Переглядаю вкотре - одне із найулюбленіших відео!

Як же я сміялася, коли зіпсовані бюлетені ділили! Олені Кравець давно пора звання народної давати. Всі інші теж гарні - дуже люблю і обожнюю ваш склад! Наш камеді клаб поруч не валявся. завжди вашими роликами піднімаю собі настрій, шкода, якщо після 21 квітня закінчиться ваш проект...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, днями в мережі з'явилося відео, на якому президент Володимир Зеленський грубо відштовхнув міністра оборони України Степана Полторака. Ролик викликав гарячі суперечки в мережі, і після інциденту з'явився коментар глави Міноборони.

Також ми писали про те, що раніше Офісу президента України Володимира Зеленського дорікнули у використанні стилістики робіт каліграфа, лауреата Шевченківської премії Василя Чебаника без його дозволу.