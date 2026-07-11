Постраждалі, пожежі та руйнування: результат атаки РФ на Київ

Нічні удари окупантів РФ балістикою по столиці призвели до збільшення кількості постраждалих. Також у різних районах Києва фіксуються руйнування та пожежі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та очільника Київської МВА Тимура Ткаченка .

Окупанти почали бити по Києву о 03:39. Атака відбулась несподівано, адже, а ні КМВА, а ні Повітряні Сили ЗС України чи моніторингові канали в Телеграм не сповіщали про небезпеку. Сигнал тривоги у столиці пролунав лише після трьох вибухів через декілька хвилин.

Сама тривога тривала майже півтори години й на цей момент відомо, що у Києві шестеро людей постраждали внаслідок атаки окупантів. Трьох з них медики відправили до лікарень, а іншим надали допомогу на місці.

Також на цей момент відомо про такі пошкодження та пожежі у районах столиці:

У Святошинському районі, попередньо, влучання в нежитлову будівлю.

У Дарницькому горить трансформаторна підстанція.

У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.

У Дніпровському районі задимлення на нежитловій території.

Всі екстрені служби працюють на місця влучань.

Оновлення на 06:19

Мер Кличко проінформував, що кількість постраждалих у столиці збільшилась до восьми осіб. Серед постраждалих - -11-річний хлопчик.

Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці.