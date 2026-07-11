Постраждалі, пожежі та руйнування: результат атаки РФ на Київ
Нічні удари окупантів РФ балістикою по столиці призвели до збільшення кількості постраждалих. Також у різних районах Києва фіксуються руйнування та пожежі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Києва Віталія Кличка та очільника Київської МВА Тимура Ткаченка.
Окупанти почали бити по Києву о 03:39. Атака відбулась несподівано, адже, а ні КМВА, а ні Повітряні Сили ЗС України чи моніторингові канали в Телеграм не сповіщали про небезпеку. Сигнал тривоги у столиці пролунав лише після трьох вибухів через декілька хвилин.
Сама тривога тривала майже півтори години й на цей момент відомо, що у Києві шестеро людей постраждали внаслідок атаки окупантів. Трьох з них медики відправили до лікарень, а іншим надали допомогу на місці.
Також на цей момент відомо про такі пошкодження та пожежі у районах столиці:
- У Святошинському районі, попередньо, влучання в нежитлову будівлю.
- У Дарницькому горить трансформаторна підстанція.
- У Соломʼянському районі пожежа в триповерховій офісній будівлі.
- У Дніпровському районі задимлення на нежитловій території.
- Всі екстрені служби працюють на місця влучань.
Оновлення на 06:19
Мер Кличко проінформував, що кількість постраждалих у столиці збільшилась до восьми осіб. Серед постраждалих - -11-річний хлопчик.
Четверо постраждалих перебувають у стаціонарах міських лікарень. Іншим медики надали допомогу на місці.
Контекст ударів РФ по Києву
Окупанти останнім часом значно посилили свої удари балістичними та крилатими ракетами по Києву. На це впливає дефіцит ракет для систем ППО, які можуть перехоплювати балістику, про що заявляв президент Зеленський. Через дефіцит боєприпасів системи Patriot довелося перевести з автоматичного на ручний режим роботи.
Через брак зарядів для Patriot під час атаки 8 липня українська ППО не змогла знищити жодної балістичної ракети. А ось зі збиттям крилатих ракет таких проблем майже не має - їх збивають у 90% випадків.
Але є і гарні новини. Президент Трамп заявив, що США дозволять Україні робити Patriot. Він сказав, що це технологічно важко, але Україна впорається.
Крім цього, Канада передала Україні великий пакет ППО. Найближчим часом очікується надходження додаткових оборонних засобів.