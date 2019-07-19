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Зеленский резко "оттолкнул" Полторака: все подробности инцидента

STYLERЖизнь    19.07.2019 - 15:53
Зеленский резко "оттолкнул" Полторака: все подробности инцидента
Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)

В сети разместили видео, где Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Полторака

В сети появилось видео, на котором президент Владимир Зеленский грубо оттолкнул министра обороны Украины Степана Полторака. Видео разместили на YouTube-канале Ariurus Ariurus.

Инцидент произошел во время того, как Владимир Зеленский вместе со министром обороны Степаном Полтораком и Главнокомандующим ВСУ Русланом Хомчаком посетили презентацию новых модулей, которые предназначены для размещения бойцов ВСУ на передовой.

Владимир Зеленский грубо толкнул министра обороны (YouTube/Ariurus Ariurus)

Видео данного инцидента просто взорвало пользователей сети, и они считают, что подобное поведение совершенно недопустимо для президента Украины.

  • Большого ума толкнуть министра обороны не надо. Но нужно помнить, что ты сам основал такой формат общения. Так будет не всегда. 
  • Так он и армию оттолкнет. 
  • Как по мне - это уже за гранью.

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Скриншоты комментариев 

Стоит отметить, что после неприятного инцидента, Владимир Зеленский заслушал доклад Степана Полторака и Руслана Хомчака и вел себя с министром обороны по-панибратски, смеялся и даже похлопал его по плечу.

Журналист Юрий Бутусов на своей странице Facebook написал: "Однако Полторак сказал, что никакого инцидента не произошло. С его слов дело было так. После приветствия министра и начальника Генштаба Р. Хомчака, президент подошел к заместителям главы ОП Р. Рябошапке и К. Тимошенко. Видимо, президент хотел что-то им сказать наедине по другой теме. Поэтому он повернулся в сторону министра и сказал "Секундочку!" Сказано это было, по словам министра, корректно, без чего-то угрожающего. После нескольких слов, встреча пошла по плану".

Зеленский резко &quot;оттолкнул&quot; Полторака: все подробности инцидента

Скриншот поста (facebook.com/butusov.yuriy)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что стало известно, кем Зеленский станет после президентства.

А также рассказывали о том, что кандидат от "Слуги народа" усомнилась в присутствии "сепаров" на Донбассе.

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