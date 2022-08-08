Дополнительные витамины для детей. В каких случаях они точно нужны
Некоторые чересчур заботливые родители тратятся на аптечные витамины для своих малышей, не задумываясь, надо это им или нет. Да, есть действительно случаи, когда определенных веществ ребенку не хватает, а в большинстве - дети при достаточном и разнообразном питании получают витамины вместе с пищей.
Об этом рассказали в Минздраве.
"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.
Когда витамины нужны?
Тревожные симптомы нехватки витаминов в детском организме:
- слабость
- отсутствие аппетита
- выпадение волос
- отеки конечностей
- кровотечение десен
- ощущение жжения/покалывания в руках и ногах
- частые вирусные инфекции
Как бы то ни было, все витамины принимаются только после обследования и согласования с врачом.
Витамин B12 - только в животной пище
Если ребенок на веганской или вегетарианской диете, родителям следует уделять особое внимание состоянию ребенка, ведь B12 можно получить только из пищи животного происхождения.
Симптомы недостатка витамина B12:
- анемия - усталость, бледность
- желтуха
- глоссит - увеличенный язык темно-красного цвета со сглаженными сосочками
- раздражительность
В случае появления таких симптомов, ребенка надо показать врачу.
Ранее мы писали, какой витамин помогает сжигать жир.
Также сообщалось про главный витамин для предотвращения серьезной проблемы с диабетом.