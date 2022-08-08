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Дополнительные витамины для детей. В каких случаях они точно нужны

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Понедельник 08 августа 2022 17:55
Дополнительные витамины для детей. В каких случаях они точно нужны Фото: Когда детям необходимы дополнительные витамины (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Некоторые чересчур заботливые родители тратятся на аптечные витамины для своих малышей, не задумываясь, надо это им или нет. Да, есть действительно случаи, когда определенных веществ ребенку не хватает, а в большинстве - дети при достаточном и разнообразном питании получают витамины вместе с пищей.

Об этом рассказали в Минздраве.

"При условии полноценного, разнообразного, здорового питания ребенок с высокой вероятностью получит все необходимые витамины и минеральные вещества. В дополнение, увеличеная доза витаминов без назначения врача может вызвать неприятные симптомы и нарушение обмена веществ", - отмечают медики.

Когда витамины нужны?

Тревожные симптомы нехватки витаминов в детском организме:

  • слабость
  • отсутствие аппетита
  • выпадение волос
  • отеки конечностей
  • кровотечение десен
  • ощущение жжения/покалывания в руках и ногах
  • частые вирусные инфекции

Как бы то ни было, все витамины принимаются только после обследования и согласования с врачом.

Витамин B12 - только в животной пище

Если ребенок на веганской или вегетарианской диете, родителям следует уделять особое внимание состоянию ребенка, ведь B12 можно получить только из пищи животного происхождения.

Симптомы недостатка витамина B12:

  • анемия - усталость, бледность
  • желтуха
  • глоссит - увеличенный язык темно-красного цвета со сглаженными сосочками
  • раздражительность

В случае появления таких симптомов, ребенка надо показать врачу.

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