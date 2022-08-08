Додаткові вітаміни для дітей. У яких випадках вони точно потрібні
Деякі надто дбайливі батьки витрачаються на аптечні вітаміни для своїх малюків, не задумуючись, треба це їм чи ні. Так, є дійсно випадки, коли певних речовин дитині бракує, а в більшості - дітлахи при достатньому й різноманітному харчуванні отримують вітаміни разом з їжею.
Про це розповіли в МОЗ.
"За умови повноцінного, різноманітного, здорового харчування дитина з високою ймовірністю отримає всі необхідні вітаміни та мінеральні речовини. На додаток, збільшена доза вітамінів без призначення лікаря може викликати неприємні симптоми і порушення обміну речовин", - зазначають медики.
Коли вітаміни потрібні?
Тривожні симптоми нестачі вітамінів в дитячому організмі:
- слабкість
- відсутність апетиту
- випадіння волосся
- набряки кінцівок
- кровотеча ясен
- відчуття печіння/поколювання в руках і ногах
- часті вірусні інфекції
Як би там не було, всі вітаміни приймаються тільки після обстеження і узгодження з лікарем.
Вітамін B12 - лише в тваринній їжі
Якщо дитина на веганській чи вегетаріанській дієті, батькам слід приділяти особливу увагу стану дитини, адже B12 можна отримати лише з їжі тваринного походження.
Симптоми нестачі вітаміну B12:
- анемія - втома, блідість
- жовтяниця
- глосит - збільшений язик темно-червоного кольору з згладженими сосочками
- дратівливість
В разі появи таких симптомів, дитину треба показати лікарю.
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