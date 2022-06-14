Медики назвали главный витамин для предотвращения серьезной проблемы с диабетом
Витамин D очень важен для всех нас, а вот для людей с сахарным диабетом он просто необходим. Врачи говорят, что этот витамин может предотвратить серьезные осложнения у тех, кто живет с этим диагнозом.
Об этом пишет Eatthis.
Так, в новом исследовании, опубликованном научным журналом Research Square, ученые рассмотрели группу пациентов от 60 до 90 лет, которые имели диабет 2 типа. У значительного количества была диабетическая язва стопы.
У тех, у кого было такое осложнение, у 85% был дефицит витамина D, у 13% был недостаточный уровень и только у 2% не было проблем с витамином.
Вывод можно сделать такой, что витамин D играет ключевую роль в уменьшении воспаления и поддержании иммунного здоровья.
Как работает витамин на наш иммунитет
Дело в том, что когда есть какая-либо рана, существует вероятность инфицирования. А человек с дефицитом витамина D может не иметь иммунной силы, необходимой для создания сильной защиты от инфекции. В результате это может привести к ухудшению язвы диабетической стопы.
Из-за этого может произойти даже гибель тканей или гангрена из-за инфекции.
Именно поэтому пациентам с сахарным диабетом (особенно пожилого возраста) надо проходить скрининг на дефицит витамина D и обсудить со своим врачом, необходима ли добавка витамина.
Где найти витамин D
Витамин D имеет несколько форм. Их называют кальциферолы и представлены они преимущественно в виде двух веществ: эргокальциферола (витамина D2) и холекальциферола (витамина D3).
У человека до 90% витамина D3 образуется в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей - солнечного света. Витамин D2, или эргокальциферол, а также частично D3 поступают в организм человека с животными и растительными продуктами, обеспечивая примерно 10-20% от общего необходимого количества витамина.
Витамин D можно принимать дополнительно после консультации с врачом
Добавки витамина D без указания врача могут быть опасными, поскольку это жирорастворимый витамин. Это означает, что он может достигать токсичного уровня в организме, поскольку он сохраняется, а не выводится, как водорастворимые витамины.
Больше всего витамина содержится (на 100 г) в таких продуктах:
- рыбий жир - 250 мкг;
- печень трески - 200 мкг;
- жирная сельдь - 30 мкг;
- скумбрия - 16,1 мкг;
- красная рыба (семга, лосось, горбуша) - 10-11 мкг;
- куриный желток - 7,7 мкг;
- икра красная зернистая - 2,9 мкг;
- яйцо куриное - 2,2 мкг;
- масло сливочное - 1,3 мкг;
- молоко - 1,3 мкг;
- минтай - 1 мкг;
- твердый сыр - 1 мкг.
Например, порция жирной рыбы весом около 100 г содержит 66% дневной нормы витамина.
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