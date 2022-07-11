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Ученые определили витамин, который помогает сжигать жир

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Понедельник 11 июля 2022 11:30
Ученые определили витамин, который помогает сжигать жир Коллаж РБК-Украина: витамины могут сжигать жир
Автор: Светлана Мащенко

Оказывается, один из витаминов, точнее - целая группа таких, помогает ускорять метаболизм и соответственно сжигать жир.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Речь идет о витаминах группы В

По словам медика, скорость основного метаболизма в организме и витамины группы В тесно связаны.

Витамины группы В включают витамин В1, витамин В2, витамин В6, витамин В12, ниацин, пантотеновую кислоту, фолиевую кислоту и другие.

Доктор говорит, что витамины группы В являются важными веществами, которые способствуют обмену веществ и превращают углеводы, жиры, белки и другие питательные вещества в энергию.

Что делает для организма каждый из витаминов

Витамин B1 помогает организму метаболизировать углеводы, которые являются важным источником энергии.

Витамин B2 помогает сжигать жир, который является важным питательным веществом для преобразования жира в энергию.

Витамин В6 принимает участие в метаболизме таких питательных веществ, как белок и ненасыщенные жирные кислоты, а также является кофактором фермента, который играет важную роль в энергетическом обмене.

Витамин B12 играет очень важную роль в физиологических функциях организма и обмене веществ. Он может ускорить метаболизм жиров, углеводов и белков.

Как получать витамин B

По словам медика, употребление продуктов, богатых витаминами группы В, является простым и эффективным способом дополнить витамины группы В.

Такие продукты включают:

  • печень,
  • нежирное мясо,
  • птицу,
  • яйца,
  • молоко, молочные продукты
  • бобы и зеленые листовые овощи.

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