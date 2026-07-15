Бійці "Рарог" дроном збили російський вертоліт у Бєлгородській області (відео)
Вранці 15 липня воїни Сил безпілотних систем уразили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".
Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.
"Хробачий Мі-28 "Нічний мисливець" писком до ґрунту", - жартома прокоментував новий успіх своїх бійців Бровді.
Він також уточнив, що цю операцію здійснили воїни СБС 427-ї окремої бригади "Рарог". Для ураження цілі вони використали лише дрон.
Що цікаво, підбити ворожий вертоліт змогли над територією Бєлгородської області Росії - у районі населеного пункту Вязове.
За словами "Мадяра", це сталося близько 10:00.
У СБС уточнили, що орієнтовна вартість одного такого гелікоптера сягає близько 18 млн доларів.
Також вказано, що ураження гелікоптера FPV-дроном вважається одним із найскладніших бойових завдань.
Повітряна ціль рухається на великій швидкості, постійно змінює курс і висоту польоту, що значно ускладнює її перехоплення.
Виконати таку операцію над територією противника ще важче, адже оператори мають діяти в умовах активної протидії та за обмежений час виявити, супроводити й уразити ціль.
"Як видно на відео, оператори 427-ї окремої бригади "Рарог" успішно впоралися з цим завданням", - наголосили в СБС.
Що відомо про російський Мі-28 "Нічний мисливець"
Це ворожий ударний вертоліт, розроблений для знищення танків, бронетехніки, живої сили, низьколітаючих повітряних цілей і підтримки сухопутних військ.
У Росії його створили як конкурента Ка-52.
Основні характеристики:
- екіпаж - 2 особи (пілот і оператор озброєння);
- максимальна швидкість - близько 300 км/год;
- дальність польоту - приблизно 450 км без додаткових баків;
- практична стеля - близько 5,6 км.
Вертоліт оснащений:
- 30-мм автоматичною гарматою;
- протитанковими керованими ракетами;
- некерованими ракетами;
- авіабомбами;
- ракетами класу "повітря -повітря" для самооборони.
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