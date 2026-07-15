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Бійці "Рарог" дроном збили російський вертоліт у Бєлгородській області (відео)

10:57 15.07.2026 Ср
2 хв
Це було надскладне завдання для українських воїнів
aimg Юлія Капітонова
Бійці "Рарог" дроном збили російський вертоліт у Бєлгородській області (відео) Фото: СБС "мінусанули" черговий російський вертоліт (росЗМІ)
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Вранці 15 липня воїни Сил безпілотних систем уразили російський ударний вертоліт Мі-28 "Нічний мисливець".

Про це заявив командучач СБС Роберт "Мадяр" Бровді, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

"Хробачий Мі-28 "Нічний мисливець" писком до ґрунту", - жартома прокоментував новий успіх своїх бійців Бровді.

Він також уточнив, що цю операцію здійснили воїни СБС 427-ї окремої бригади "Рарог". Для ураження цілі вони використали лише дрон.

Що цікаво, підбити ворожий вертоліт змогли над територією Бєлгородської області Росії - у районі населеного пункту Вязове.

За словами "Мадяра", це сталося близько 10:00.

У СБС уточнили, що орієнтовна вартість одного такого гелікоптера сягає близько 18 млн доларів.

Також вказано, що ураження гелікоптера FPV-дроном вважається одним із найскладніших бойових завдань.

Повітряна ціль рухається на великій швидкості, постійно змінює курс і висоту польоту, що значно ускладнює її перехоплення.

Виконати таку операцію над територією противника ще важче, адже оператори мають діяти в умовах активної протидії та за обмежений час виявити, супроводити й уразити ціль.

"Як видно на відео, оператори 427-ї окремої бригади "Рарог" успішно впоралися з цим завданням", - наголосили в СБС.

Що відомо про російський Мі-28 "Нічний мисливець"

Це ворожий ударний вертоліт, розроблений для знищення танків, бронетехніки, живої сили, низьколітаючих повітряних цілей і підтримки сухопутних військ.

У Росії його створили як конкурента Ка-52.

Основні характеристики:

  • екіпаж - 2 особи (пілот і оператор озброєння);
  • максимальна швидкість - близько 300 км/год;
  • дальність польоту - приблизно 450 км без додаткових баків;
  • практична стеля - близько 5,6 км.

Вертоліт оснащений:

  • 30-мм автоматичною гарматою;
  • протитанковими керованими ракетами;
  • некерованими ракетами;
  • авіабомбами;
  • ракетами класу "повітря -повітря" для самооборони.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що "Мадяр" підтвердив ураження ще 15 російських суден.

Також ми писали, що воїни СБС розпочали "полювання" на російські судна в Чорному морі.

Окрім того, стало відомо, чому Україна більше не атакує Кримський міст.

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Росавіація Бєлгородська область Сили безпілотних систем Війна Росії проти України
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