Дочь Лобановского поддержала назначение Луческу в "Динамо"

Дочь Валерия Лобановского, Светлана, прокомментировала назначение Мирчи Луческу тренером киевского "Динамо". Имя ее великого отца вспоминают с приходом каждого нового наставника столичного коллектива. Сегодня снова много разговоров вертится вокруг "школы Лобановского", динамовских традиций и клубной стратегии.

"Футбол достаточно прагматичен. Папа постоянно акцентировал внимание на этом. Поэтому, на мой взгляд, обсуждая персону Мирчи Луческу, следует, отбросив эмоции, прежде всего, обращать внимание на его профессионализм, опыт, достижения. С этих позиций выбор динамовских руководителей абсолютно оправдан. Хотя, конечно, гарантию того, что сотрудничество румынского тренера с киевлянами будет успешным, не может дать никто", - считает Светлана Лобановская.

По ее мнению, тот факт, что Луческу много лет возглавлял главного конкурента "Динамо" в последние годы - донецкий "Шахтер" - для многих затмевает все остальные аргументы.

"Но, с другой стороны, эти же болельщики требуют от президента клуба результатов, побед, титулов. Как говорил папа: думай, если можешь. Задуматься действительно есть над чем. Неужели Игорь Суркис будет назначать тренера во вред делу, в которое они с братом вкладывают немалые средства? Опять-таки, напомню о прагматичности", - добавляет она.

Лобановская так же отмечает, что "Динамо" - по-прежнему остается кузницей кадров для сборных Украины, детская школа растит юные таланты, а воспитанники коллектива с успехом выступают в отечественных и зарубежных командах.

"Тем, кто требует отставки Суркисов, хорошо бы помнить о судьбе "Металлиста", "Днепра", "Кривбасса", посмотреть на то, что творится сейчас с "Карпатами". Может, просто кому-то "Динамо" стоит поперек горла, и мишенью являются не Луческу и даже не Суркис, а сам клуб?.. Думай, если можешь", - отмечает дочь Лобановского.

Напомним, 28 июля киевское "Динамо" выступило с заявлением по поводу распространенной накануне румынскими СМИ информации об уходе главного тренера команды Мирча Луческу.

Ранее президент "Динамо" Игорь Суркис заявил, что Луческу остается тренером киевской команды.

Напомним, наставник после подписания контракта сразу покинул Украину. На 30 июля запланирована пресс-конференция нового тренера и первая тренировка.