ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Луческу после подписания контракта с "Динамо" сразу покинул Украину

Пятница 24 июля 2020 09:44
Луческу после подписания контракта с "Динамо" сразу покинул Украину
Фото: Игорь Суркис и Мирча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Он вернется ровно за неделю

Новый главный тренер "Динамо" Мирча Луческу улетел из Украины сразу после подписания соглашения с киевским клубом. Он приступит к своим обязанностям через неделю.

Об этом сообщает "Футбол NEWS".

Румынский специалист вернется в Киев 30 июля - на следующий день после своего юбилейного 75-летия. На этот день запланирована пресс-конференция нового тренера и первая тренировка.

Ожидается, что он также назовет состав своего тренерского штаба, в который войдет Михаил Михайлов, курирующий вратарями в столичном клубе уже около 20 лет. Также Луческу пригласит в свой штаб Александра Спиридона, который работал помощником румынского специалиста в "Шахтере" и "Зените". Новые лица появятся также в научной группе "Динамо".

На этом посту Луческу сменил Алексея Михайличенко, которого вместе с помощниками отправили в отставку три дня назад. По итогам сезона "бело-синие" выиграли Кубок Украины и с трудом заняли второе место в чемпионате, дающее право выступить в квалификации Лиги чемпионов.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДинамоМирча ЛуческуРумыния
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь