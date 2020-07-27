У "Динамо" есть тренер, - Суркис после разговора с Луческу

Фото: Игорь Суркис и Мирча Луческу (facebook.com/fcdynamoua)

Наставник будет работать в Киеве

Президент "Динамо" Игорь Суркис провел разговор с Мирчей Луческу на фоне появившейся информации о том, что наставник решил покинуть пост главного тренера. Румынский специалист будет работать в столичном клубе.

Об этом он сказал в эфире программы Цыганык Live.

"Все нормально. Есть у "Динамо" тренер", - сказал Суркис.

Информацию об уходе Луческу из "Динамо" растиражировали румынские СМИ, приведя заявление самого тренера о невозможности работы из-за напряженных отношений с киевскими фанатами.

Луческу был назначен главным тренером "Динамо" четыре дня назад - 23 июля. Контракт с румынским специалистом был подписан на два года с опцией продления на сезон.

Напомним, наставник после подписания контракта сразу покинул Украину. Планировалось, что румынский специалист вернется в Киев 30 июля. На этот день запланирована пресс-конференция нового тренера и первая тренировка.