Румынские СМИ сообщили об уходе Луческу из "Динамо"

Фото: Мирча Луческу (shakhtar.com)

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Румынские СМИ сообщили, что Мирча Луческу больше не является главным тренером киевского "Динамо". Румынский специалист подал в отставку спустя четыре дня после назначения.

Об этом пишет Gazeta Sporturilor.

Причиной такого решения стало враждебное отношение к наставнику со стороны фанатов "бело-синих".

В румынской прессе уже появилось заявление Луческу.

"Я благодарен семье Суркисов за оказанное доверие и приглашение, но я не смогу работать в атмосфере враждебности, особенно со стороны ультрас, чья поддержка так необходима команде", - приводит слова Луческу румынский портал.

Отношение фанатов столичной команды обусловлено тем, что Луческу в течение 12 лет возглавлял принципиального соперника киевлян - донецкий "Шахтер".

"Динамо" объявило Луческу главным тренером команды 23 июля. Однако он не успел приступить к работе с командой.

Напомним, наставник после подписания контракта сразу покинул Украину. Планировалось, что румынский специалист вернется в Киев 30 июля. На этот день запланирована пресс-конференция нового тренера и первая тренировка.