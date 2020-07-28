Дочка Лобановського підтримала призначення Луческу в "Динамо"

Дочка Валерія Лобановського, Світлана, прокоментувала призначення Мірчі Луческу тренером київського "Динамо". Ім'я великого батька згадують з приходом кожного нового наставника столичного колективу. Сьогодні знову багато розмов крутиться навколо "школи Лобановського", динамівських традицій і клубної стратегії.

"Футбол досить прагматичний. Тато постійно акцентував увагу на цьому. Тому, на мій погляд, обговорюючи персону Мірчі Луческу, слід, відкинувши емоції, перш за все, звертати увагу на його професіоналізм, досвід, досягнення. З цих позицій вибір динамівських керівників абсолютно виправданий. Хоча, звичайно, гарантію того, що співпраця румунського тренера з киянами буде успішним, не може дати ніхто", - вважає Світлана Лобановська.

На її думку, той факт, що Луческу багато років очолював головного конкурента "Динамо" в останні роки - донецький "Шахтар" - для багатьох затьмарює всі інші аргументи.

"Але, з іншого боку, ці ж уболівальники вимагають від президента клубу результатів, перемог і титулів. Як тато казав: думай, якщо можеш. Задуматися дійсно є над чим. Невже Ігор Суркіс буде призначати тренера на шкоду справі, в яке вони з братом вкладають чималі кошти? Знову-таки, нагадаю про прагматичність", - додає вона.

Лобановська так само зазначає, що "Динамо" як і раніше залишається кузнею кадрів для збірних України, дитяча школа виховує юні таланти, а вихованці колективу з успіхом виступають у вітчизняних і зарубіжних командах.

"Тим, хто вимагає відставки Суркісів, добре б пам'ятати про долю "Металіста", "Дніпра", "Кривбаса", подивитися на те, що коїться зараз з "Карпатами". Може, просто комусь "Динамо" стоїть поперек горла, і мішенню є не Луческу і навіть не Суркіс, а сам клуб?.. Думай, якщо можеш", - відзначає дочка Лобановського.

Нагадаємо, 28 липня київське "Динамо" виступило із заявою з приводу поширеною напередодні румунськими ЗМІ інформації про відхід головного тренера команди Мірча Луческу.

Раніше президент "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що Луческу залишається тренером київської команди.

Нагадаємо, наставник після підписання контракту відразу покинув Україну. На 30 липня запланована прес-конференція нового тренера і перше тренування.