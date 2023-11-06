ua en ru
Пн, 06 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Для когось це просто цукерки". У мережі вибухнув скандал із солодощами "да Вінчі", але є нюанс (фото)

Україна, Понеділок 06 листопада 2023 14:01
UA EN RU
"Для когось це просто цукерки". У мережі вибухнув скандал із солодощами "да Вінчі", але є нюанс (фото) Цукерки "да Вінчі" обурили українців (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

У мережі виник скандал із цукерками, які називаються "да Вінчі". Багато українців асоціюють назву із загиблим військовим Дмитром Коцюбайлом, однак усе виявилося не так, як здається на перший погляд.

РБК-Україна (проєкт Styler) детально розповідає, у чому полягає скандал.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Facebook-допис письменника Мартина Якуба, сайт компанії "Смак життя".

Що зачепило українців

Письменник Мартин Якуб помітив у соціальних мережах рекламу корисних солодощів без цукру. Шоколадно-горіхові цукерки мають назву "да Вінчі".

"От про що, кого ви подумали, коли побачили цю рекламу? Про Леонардо Да Вінчі? Я - ні. Для мене Да Вінчі - це Герой Дмитро Коцюбайло", - написав Якуб.

&quot;Для когось це просто цукерки&quot;. У мережі вибухнув скандал із солодощами &quot;да Вінчі&quot;, але є нюанс (фото)

Реклама цукерок "да Вінчі" (скриншот: facebook.com/martyn.yakub.9)

Він переконаний, що маркетологи також про це знали, але все ж вирішили запустити продукт у продаж.

"Вони переконують, що це звичайний збіг, і що назвали цукерки на честь італійця давним-давно. Ок, припустімо. Але ж таргетована рекламна кампанія запущена саме з цим продуктом", - додає Мартин.

Такі цукерки не єдині на сайті

На сайті компанії можна знайти й інші цукерки з відомими іменами, проте всі вони стосуються світових художників: Малевич, Рафаель Санті, Клод Моне тощо.

&quot;Для когось це просто цукерки&quot;. У мережі вибухнув скандал із солодощами &quot;да Вінчі&quot;, але є нюанс (фото)&quot;Для когось це просто цукерки&quot;. У мережі вибухнув скандал із солодощами &quot;да Вінчі&quot;, але є нюанс (фото)&quot;Для когось це просто цукерки&quot;. У мережі вибухнув скандал із солодощами &quot;да Вінчі&quot;, але є нюанс (фото)

У кондитерській є серія солодощів з іменами відомих художників (фото: sz.lviv.ua)

Тобто можна припустити, що й назва "да Вінчі" стосується Леонардо да Вінчі.

Що думають користувачі

У коментарях до допису думки українців розділилися. Одні вбачають у назві цукерок болісну маніпуляцію, інші - лише згадку про відомого художника:

  • Який в дупу Леонардо? Хоча, знаю людей, які станом на 2022 рік гадки не мали, що таке Іловайськ і ДАП, живучи тут, а не на Сатурні...
  • У них вже давно є серія цукерок з іменами художників: Моне, Рафаель, Малевич і так, Да Вінчі теж. Розумію, що зараз всіх тригерять будь-які назви продуктів, пов'язані з війною і ЗСУ, але в цьому випадку ви трохи неправі.
  • Кидайте тапками, але я подумала про оригінального да Вінчі. Не думаю, що варто тут шукати зраду.
  • Мені здається, що єдиний правильний варіант для них, якщо вони вже так міцно вчепилися в цю назву, це передавати відсоток з продажу цих смаколиків на збори Аліні (дружині полеглого героя). Вона от тільки закрила збір до його дня народження, який йде на його ж таки "Вовків".
  • Та ні, далеко не у всіх асоціації з війною. Для когось це просто цукерки. І я їм заздрю, бо в мене не так.
  • Ніщо в обгортці чи рекламі на військового не вказує. Це не Бучакомбуча чи Байрактар-смузі, чи що там ще. Да Вінчі ми всі вчимо в школах, бачимо в купі літератури та популярній культурі.
  • Про справжнього Да Вінчі, не про псевдонім. Але ця назва, дійсно, не доречна, бо цукерки не мають якоїсь особливої форми чи оформлення.

Свій коментар також дала й дослідниця української гастрономії Олена Брайченко.

"Є внутрішньокультурний контекст, який не враховувати, як мінімум, дивно", - написала вона.

Реакції на дискусію від самого виробника поки не було.

Раніше ми розповідали про пиво з назвою "Герої не вмирають". Його вартість починалася від 71 гривень на 0,33 літра!

Ми також писали, як суспільство реагує на експерименти брендів із воєнними назвами.

А ще читайте, яке покарання може загрожувати тим, хто маніпулює воєнними термінами та словами в бізнесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
солодощі Да Вінчі Війна в Україні