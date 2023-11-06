"Для когось це просто цукерки". У мережі вибухнув скандал із солодощами "да Вінчі", але є нюанс (фото)

У мережі виник скандал із цукерками, які називаються "да Вінчі". Багато українців асоціюють назву із загиблим військовим Дмитром Коцюбайлом, однак усе виявилося не так, як здається на перший погляд.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Facebook-допис письменника Мартина Якуба, сайт компанії "Смак життя".

Що зачепило українців

Письменник Мартин Якуб помітив у соціальних мережах рекламу корисних солодощів без цукру. Шоколадно-горіхові цукерки мають назву "да Вінчі".

"От про що, кого ви подумали, коли побачили цю рекламу? Про Леонардо Да Вінчі? Я - ні. Для мене Да Вінчі - це Герой Дмитро Коцюбайло", - написав Якуб.

Реклама цукерок "да Вінчі" (скриншот: facebook.com/martyn.yakub.9)

Він переконаний, що маркетологи також про це знали, але все ж вирішили запустити продукт у продаж.

"Вони переконують, що це звичайний збіг, і що назвали цукерки на честь італійця давним-давно. Ок, припустімо. Але ж таргетована рекламна кампанія запущена саме з цим продуктом", - додає Мартин.

Такі цукерки не єдині на сайті

На сайті компанії можна знайти й інші цукерки з відомими іменами, проте всі вони стосуються світових художників: Малевич, Рафаель Санті, Клод Моне тощо.

У кондитерській є серія солодощів з іменами відомих художників (фото: sz.lviv.ua)

Тобто можна припустити, що й назва "да Вінчі" стосується Леонардо да Вінчі.

Що думають користувачі

У коментарях до допису думки українців розділилися. Одні вбачають у назві цукерок болісну маніпуляцію, інші - лише згадку про відомого художника:

Який в дупу Леонардо? Хоча, знаю людей, які станом на 2022 рік гадки не мали, що таке Іловайськ і ДАП, живучи тут, а не на Сатурні...

У них вже давно є серія цукерок з іменами художників: Моне, Рафаель, Малевич і так, Да Вінчі теж. Розумію, що зараз всіх тригерять будь-які назви продуктів, пов'язані з війною і ЗСУ, але в цьому випадку ви трохи неправі.

Кидайте тапками, але я подумала про оригінального да Вінчі. Не думаю, що варто тут шукати зраду.

Мені здається, що єдиний правильний варіант для них, якщо вони вже так міцно вчепилися в цю назву, це передавати відсоток з продажу цих смаколиків на збори Аліні (дружині полеглого героя). Вона от тільки закрила збір до його дня народження, який йде на його ж таки "Вовків".

Та ні, далеко не у всіх асоціації з війною. Для когось це просто цукерки. І я їм заздрю, бо в мене не так.

Ніщо в обгортці чи рекламі на військового не вказує. Це не Бучакомбуча чи Байрактар-смузі, чи що там ще. Да Вінчі ми всі вчимо в школах, бачимо в купі літератури та популярній культурі.

Про справжнього Да Вінчі, не про псевдонім. Але ця назва, дійсно, не доречна, бо цукерки не мають якоїсь особливої форми чи оформлення.

Свій коментар також дала й дослідниця української гастрономії Олена Брайченко.

"Є внутрішньокультурний контекст, який не враховувати, як мінімум, дивно", - написала вона.

Реакції на дискусію від самого виробника поки не було.