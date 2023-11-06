"Для кого-то это просто конфеты". В сети разразился скандал со сладостями "да Винчи", но есть нюанс (фото)

В сети возник скандал с конфетами, которые называются "да Винчи". Многие украинцы ассоциируют название с погибшим военным Дмитрием Коцюбайлом, однако все оказалось не так, как кажется на первый взгляд.

Что задело украинцев

Писатель Мартын Якуб заметил в социальных сетях рекламу полезных сладостей без сахара. Шоколадно-ореховые конфеты называются "да Винчи".

"Вот о чем, о ком вы подумали, когда увидели эту рекламу? О Леонардо Да Винчи? Я - нет. Для меня Да Винчи - это Герой Дмитрий Коцюбайло", - написал Якуб.

Реклама конфет "да Винчи" (скриншот: facebook.com/martyn.yakub.9)

Он убежден, что маркетологи тоже об этом знали, но все же решили запустить продукт в продажу.

"Они убеждают, что это обычное совпадение, и что назвали конфеты в честь итальянца давным-давно. Ок, допустим. Но ведь таргетированная рекламная кампания запущена именно с этим продуктом", - добавляет Мартын.

Такие конфеты не единственные на сайте

На сайте компании можно найти другие конфеты с известными именами, однако все они касаются мировых художников: Малевич, Рафаэль Санти, Клод Моне и т. д.

В кондитерской есть серия сладостей с именами известных художников (фото: sz.lviv.ua)

То есть можно предположить, что и название "да Винчи" касается Леонардо да Винчи.

Что думают пользователи

В комментариях к посту мнения украинцев разделились. Одни видят в названии конфет мучительную манипуляцию, другие - лишь упоминание известного художника:

"Який в дупу Леонардо? Хоча, знаю людей, які станом на 2022 рік гадки не мали, що таке Іловайськ і ДАП, живучи тут, а не на Сатурні..."

"У них вже давно є серія цукерок з іменами художників: Моне, Рафаель, Малевич і так, Да Вінчі теж. Розумію, що зараз всіх тригерять будь-які назви продуктів, пов'язані з війною і ЗСУ, але в цьому випадку ви трохи неправі".

"Кидайте тапками, але я подумала про оригінального да Вінчі. Не думаю, що варто тут шукати зраду".

"Мені здається, що єдиний правильний варіант для них, якщо вони вже так міцно вчепилися в цю назву, це передавати відсоток з продажу цих смаколиків на збори Аліні (дружині полеглого героя). Вона от тільки закрила збір до його дня народження, який йде на його ж таки "Вовків".

"Та ні, далеко не у всіх асоціації з війною. Для когось це просто цукерки. І я їм заздрю, бо в мене не так".

"Ніщо в обгортці чи рекламі на військового не вказує. Це не Бучакомбуча чи Байрактар-смузі, чи що там ще. Да Вінчі ми всі вчимо в школах, бачимо в купі літератури та популярній культурі".

"Про справжнього Да Вінчі, не про псевдонім. Але ця назва, дійсно, не доречна, бо цукерки не мають якоїсь особливої форми чи оформлення".

Свой комментарий также дала и исследовательница украинской гастрономии Елена Брайченко.

"Есть внутрикультурный контекст, который не учитывать как минимум странно", - написала она.

Реакций на дискуссию от самого производителя пока не последовало.