"Для кого-то это просто конфеты". В сети разразился скандал со сладостями "да Винчи", но есть нюанс (фото)
В сети возник скандал с конфетами, которые называются "да Винчи". Многие украинцы ассоциируют название с погибшим военным Дмитрием Коцюбайлом, однако все оказалось не так, как кажется на первый взгляд.
РБК-Украина (проект Styler) подробно рассказывает, в чем заключается скандал.
При подготовке материала использовались источники: Facebook-пост писателя Мартына Якуба, сайт компании "Смак життя".
Что задело украинцев
Писатель Мартын Якуб заметил в социальных сетях рекламу полезных сладостей без сахара. Шоколадно-ореховые конфеты называются "да Винчи".
"Вот о чем, о ком вы подумали, когда увидели эту рекламу? О Леонардо Да Винчи? Я - нет. Для меня Да Винчи - это Герой Дмитрий Коцюбайло", - написал Якуб.
Реклама конфет "да Винчи" (скриншот: facebook.com/martyn.yakub.9)
Он убежден, что маркетологи тоже об этом знали, но все же решили запустить продукт в продажу.
"Они убеждают, что это обычное совпадение, и что назвали конфеты в честь итальянца давным-давно. Ок, допустим. Но ведь таргетированная рекламная кампания запущена именно с этим продуктом", - добавляет Мартын.
Такие конфеты не единственные на сайте
На сайте компании можно найти другие конфеты с известными именами, однако все они касаются мировых художников: Малевич, Рафаэль Санти, Клод Моне и т. д.
В кондитерской есть серия сладостей с именами известных художников (фото: sz.lviv.ua)
То есть можно предположить, что и название "да Винчи" касается Леонардо да Винчи.
Что думают пользователи
В комментариях к посту мнения украинцев разделились. Одни видят в названии конфет мучительную манипуляцию, другие - лишь упоминание известного художника:
- "Який в дупу Леонардо? Хоча, знаю людей, які станом на 2022 рік гадки не мали, що таке Іловайськ і ДАП, живучи тут, а не на Сатурні..."
- "У них вже давно є серія цукерок з іменами художників: Моне, Рафаель, Малевич і так, Да Вінчі теж. Розумію, що зараз всіх тригерять будь-які назви продуктів, пов'язані з війною і ЗСУ, але в цьому випадку ви трохи неправі".
- "Кидайте тапками, але я подумала про оригінального да Вінчі. Не думаю, що варто тут шукати зраду".
- "Мені здається, що єдиний правильний варіант для них, якщо вони вже так міцно вчепилися в цю назву, це передавати відсоток з продажу цих смаколиків на збори Аліні (дружині полеглого героя). Вона от тільки закрила збір до його дня народження, який йде на його ж таки "Вовків".
- "Та ні, далеко не у всіх асоціації з війною. Для когось це просто цукерки. І я їм заздрю, бо в мене не так".
- "Ніщо в обгортці чи рекламі на військового не вказує. Це не Бучакомбуча чи Байрактар-смузі, чи що там ще. Да Вінчі ми всі вчимо в школах, бачимо в купі літератури та популярній культурі".
- "Про справжнього Да Вінчі, не про псевдонім. Але ця назва, дійсно, не доречна, бо цукерки не мають якоїсь особливої форми чи оформлення".
Свой комментарий также дала и исследовательница украинской гастрономии Елена Брайченко.
"Есть внутрикультурный контекст, который не учитывать как минимум странно", - написала она.
Реакций на дискуссию от самого производителя пока не последовало.
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