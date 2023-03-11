ua ru
Сб, 11 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом "Герої не вмирають"

Новость на русском →
Київ, Субота 11 березня 2023 22:32
Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом "Герої не вмирають" В Україні продають скандальне пиво (фото: Telegram/Киевский движ)
Автор: Світлана Мащенко

Не встигли забути про скандал з напоєм "Буча Комбуча", як на полицях супермаркетів Києва помітили пиво зі скандальною назвою "Герої не вмирають". При цьому просять за маленьку пляшечку великі гроші.

Що відомо про скандал, і хто розливає цей напій - дізнайтеся нижче з матеріалу Styler.

Де продають пиво і за скільки

В Telegram-каналах почали з'являтися фото полиць, на яких пиво (точніше - ель) з такою назвою продається по 71,99 грн за найменшу тару 0,33 л.

Придбати Pale Ale (блідий ель) можна і в інтернеті у мережі Novus.

Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом &quot;Герої не вмирають&quot;

Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом &quot;Герої не вмирають&quot;

Хто виробник напою

Згідно з опису, напій виготовляє ТОВ "Біркрафт", яке також випускає під ТМ Varvar інші види алкогольних напоїв.

Зареєстрована компанія в Києві і основним видом діяльності зазначається "Виробництво пива".

Чергові торгаші наживаються на війні. Тепер дорогезним пивом &quot;Герої не вмирають&quot;

Зазначимо, що такі маркетингові ходи наразі не рідкість. Дізнайтеся, які ще торговельні марки встигли оскандалитися через хайп на крові.

Крім того ми писали про деталі мовного скандалу в Одесі.

Читайте РБК-Україна в Google News
пиво скандал