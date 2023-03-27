Ковбаса "ЗСУ" і "Буча Комбуча". Що світить тим, хто спекулює на війні
Недобросовісні торгаші вкотре вирішили нажитися на темі війни. Після скандальної "Бучі Комбучі", пива "Герої не вмирають", насіння редиски "Азовсталь" на ринку з'явилася ковбаса "ЗСУ". Горе-маркетологи не врахували, що такий хитрий рекламний хід може вилізти їм "боком".
Дізнайтеся, що світить спекулянтам, у матеріалі нижче.
Це - пряме порушення закону
В Держпродспоживслужби нагадали, що таке зловживання темою війни є порушенням законодавства.
"На жаль аналіз ринку реклами засвідчив, що дії деяких суб’єктів господарювання, можливо ненавмисні, містять факти порушення законодавства про рекламу. Зазначена реклама містить зображення наших військових, візуальний матеріал з місць реальних боїв, зброї та військової техніки, місць дислокації, зображення державних символів тощо", - йдеться в офіційному листі.
Закон України "Про рекламу" забороняє:
- розміщувати рекламу, що може завдати шкоди особам, державі чи суспільству;
- використовувати або імітувати зображення Державного Герба України, Державного Прапора України, звучання Державного Гімну України;
- вміщувати зображення фізичної особи або використовувати її ім’я без письмової згоди цієї особи;
- використовувати зображення справжньої або іграшкової зброї, вибухових пристроїв.
У відомстві українцям нагадали, якщо виявили порушення законодавства, звертайтеся в Держпродспоживслужбу та її територіальні органи. Контакти можна знайти за посиланням.
Спекулянтам на війні можуть відмовити в реєстрації ТМ і не тільки
В Українському національному офісі інтелектуальної власності та інновацій зазначають, що спекуляція на символах війни є неприпустимою, а їх використання у маркетингових стратегіях брендів може сприйматись суспільством як комерціалізація болю українців.
"Звертаємо увагу, що відповідно до пункту 1 статті 5 Закону України "Про охорону прав на знаки для товарів і послуг" правова охорона надається торговельній марці, яка не суперечить публічному порядку, загальновизнаним принципам моралі, вимогам Закону України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки" та на який не поширюються підстави для відмови в наданні правової охорони, встановлені цим Законом", - наголосили у відомстві.
З огляду на зазначене, за такими торговельними марками буде прийматись рішення про відмову в реєстрації торговельної марки через невідповідність позначення умовам надання правової охорони.
Надіслати інформацію про такі заявки можна на електронну пошту УКРНОІВ: office@nipo.gov.ua або за телефонами: +380 (44) 494-06-52, +380 (44) 494-05-46.
Заступник керівника Офісу Президента України, юрист Андрій Смирнов написав у Facebook, що з Держпродспоживслужбою та УКРНОІВ було домовлено про запуск "гарячих ліній" для оперативного реагування на подібні випадки.
Крім того було запущено процес підготовки законодавчих змін, які зробили б процес превентивного реагування держави на подібні випадки.
Маркетингові ходи, які найбільше збурили суспільство:
Дізнайтеся, які ще торговельні марки встигли оскандалитися через хайп на крові.
Раніше ми писали про пиво "Герої не вмирають".