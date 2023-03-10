Хайп на крові: розгорається скандал навколо брендів, що спекулюють на темі війни

А нещодавно ще й фітнес тренер Кate Кalchuk запустила марафон схуднення під назвою "ЗСУ - Знежирені, Сили, України". Українці звинувачують маркетологів у хайпі на темі війни та чужої крові. Розгорається скандал.

Українські бренди все частіше спекулюють темою війни, рекламуючи свою продукцію. Так у магазинах можна побачити насіння редиски "Азовсталь", кабачків "Привиди Києва" чи напій "Героїчна Буча Комбуча".

Про те, як реагують люди на "патріотичний" маркетинг та чи є доречним такий креатив, розповідаємо у матеріалі нижче.

Як реагують українці на маркетинг із "патріотичними фішками"

З різкою критикою креативу на тему війни виступив Юрій Гудименко, сапер ЗСУ. У його поле зору потрапила продукція ТМ "Насіння України" із серією "Насіння перемоги".

Компанія зазначає, що прибуток віддає на підтримку ЗСУ. В асортименті буряки "Бандера", "Патріоти", "Партизани", редиска "Азовсталь", диня "Чорнобаївка", кабачок "Розвідник", айстри "Слава Україні".

"Редиска "Азовсталь", горілка "Бахмут", морозиво "Окоп під Ізюмом", коктейль "Розстріл у Бучі". Просто припиніть н@**й. Це неправильно. Ви це робите не з почуття патріотизму. Ви це робите з бажання збільшити продажі. У вас корисливий мотив", - обурився Юрій у себе на сторінці Facebook.

Він зазначає, що корисливий мотив у бізнесу має обов‘язково бути, але є дуже чітка межа.

"Там, де ваша заслуга і ваш вчинок - ок. Де не ваш - не ок. Все просто. Прибуток або частина прибутку на підтримку ЗСУ? Супер. Це ваше рішення, це ваш прибуток і ваш вчинок. Пишіть про це величезними літерами, подавайте приклад іншим, все чудово", - пише Гудименко.

Також він наголошує, що неприпустимо у назві товару використовувати назву з місця, яке прямо асоціюється з боєм чи трагедією.

"Це не був ваш бій, це не була ваша трагедія. Ви тут ні до чого, ви просто хайпуєте на чужій крові. Пишіть на всіх товарах, що у вас працюють ветерани. Пишіть, що ви допомагаєте армії. Пишіть, що у вас був бізнес у Росії, але ви вийшли після початку війни. Пишіть, це круто і правильно. Нехай конкуренти наздоганяють і працевлаштовують більше ветеранів, ніж ви", - пише Гудименко.

При цьому автора посту підтримали його підписники. Багато хто зізнається, що такий креатив недоречний і вони б самі не купили такий продукт.

Фото із серії "Насіння перемоги" (фото: Facebook/Юрій Гудименко)

Подібну позицію висловила і дослідниця української кухні Олена Брайченко у себе на сторінці Facebook.

"Один великий сайт з продажу насіння підготувався до весняно-польових робіт і пропонує ось такі товари з гучними назвами як на фото. Здавалось, все б нічого, чим поганий буряк "патріот" чи кабачок "байрактар", маємо такий ситуативний маркетинг. Але це дуже погано, і поясню чому тут є проблема, навіть дві", - пише Брайченко.

Вона пояснює, що насправді це нівелювання роботи насіннєвих станцій й підміна понять. Всі назви подаються як певний сорт, але диня "чорнобаївка" не відрізняється від сорту дині "колгоспниця". А над створенням нового сорту йде довга робота селекціонерів. А в даному випадку цього нема.

"Друга проблема полягає у імітації діяльності та максимально швидких маркетингових діях, абсолютно недалекозорих. Це взагалі підриває довіру і до виробника й до торгівельного майданчику", - пояснює Олена.

Також зазначає, що на звороті такого насіння звичайним шрифтом написано дійсний сорт, який у пакетику з гучною назвою.

При цьому варто наголосити, що сама компанія-виробник у себе на сторінці у Facebook опублікувала уже три чеки по 24 тис. грн кожний із перерахунком коштів на підтримку армії.

Серія упаковок "Насіння перемоги" (фото: facebook.com/olena.braichenko)

Ще одним приводом для обурення серед українців став марафон схуднення від тренера Кate Кalchuk. Про це пише MMR.

Назва марафону "ЗСУ - Знежирені, Сили, України", а в самій рекламі блогерка одягнена у військову форму. Деякі користувачі соцмереж висловили своє незадоволення і просили видалити публікації. Багато хто вважає, що це був своєрідний спосіб здобути увагу і накрутити собі підписників.

Опис програми схуднення "ЗСУ"(скриншот)

При цьому на негативні коментарі блогерка відповіла, що вона спілкувалась із військовими перед запуском програми, і вони підтримали її ініціативу. Також зазначила, що нічого негативного у своєму "креативі» вона не бачить, та обіцяє, що частина коштів піде на ЗСУ".

Що показує соцопитування на тему війни у рекламі

Восени 2022 року серед українців провели опитування щодо рекламування товарів під час війни та маркетингово креативу. Дане дослідження здійснили галузевий підрозділ Google та дослідницька компанія Kantar.

Тоді 77% опитаних відповіли, що патріотична тема у рекламі є завжди актуальною. І лише 8% висловили протилежне твердження.

Водночас 23% українців зазначають, що в період воєнного стану є дії брендів, які дратують: використання патріотичної символіки, невраховування реалій війни і спекуляція на темі війни.

Також більше третини респондентів відповіли, що у рекламі доречно використовувати медійних персон, військових ЗСУ та відомих волонтерів.

Результати соцопитування (скриншот)