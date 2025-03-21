Гузема втретє стала мамою і розсекретила незвичне ім'я дитини

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

Своєму чоловікові, знаменитому авіатору і призеру GoPro Million Dollar Challenge Тимуру Фаткулліну вона народила ще одну доньку.

Коли саме сталася радісна подія, дизайнерка не уточнила. У своєму блозі вона показала перше відео з дівчинкою і розсекретила її незвичне ім'я.

"Вів'єн. +1. Батьки 3.0. Зроблено з любов'ю", - зазначила в публікації Гузема.

На відео вона тримає новонароджену за крихітну ручку.

Як відреагували в мережі

Фоловери Валерії Гуземи, серед яких багато українських знаменитостей, одразу ж почали вітати її з радісною подією.

"Лерочка! Найщиріші вітання", - написала дружина Монатіка Ірина.

"Вітання матері-героїні", - зазначив дизайнер Андре Тан

"Щастя в домі. Дівчата, бажаю вам гарної долі та міцного здоров'я", - зазначила телеведуча Валентина Хамайко

"Мої вітання. Нехай росте найщасливішою"

"Дуже красиве ім'я"

"На таких чудових новинах тримається наш крихкий світ"

"Вітаємо в клубі багатодітних"

"Неймовірне ім'я".



Валерія Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Нагадаємо, Валерія Гузема разом із Тимуром Фаткулліним уже виховують двох дітей.

У 2021 році в них народився син, якого назвали на честь батька Тимуром.

Попри повномасштабну війну в Україні, 17 вересня 2023 року дизайнерка народила другу дитину. Дівчинку назвали Селін.

У своїх інтерв'ю дизайнерка не раз зізнавалася, що хотіла б, щоб між дітьми була невелика різниця.

Кілька місяців тому вона оголосила, що знову вагітна.



Валерія Гузема з чоловіком і сином (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Хто така Валерія Гузема

Майбутня дизайнерка народилася у 1991 році в Кіровоградській області.

Здобула філологічну освіту, працювала журналістом і редактором у журналі ELLE.

Створила бренд Guzema Fine Jewelry 2016 року. Ювелірні прикраси з білого і жовтого золота носять українські знаменитості, такі як Джамала, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, а також перша леді України Олена Зеленська.

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