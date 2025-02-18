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Дизайнерка Валерія Гузема втретє стане мамою

Вівторок 18 лютого 2025 17:40
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Дизайнерка Валерія Гузема втретє стане мамою Валерія Гузема вагітна втретє (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Автор: Катерина Собкова

Українська дизайнерка Валерія Гузема, чиї прикраси часто доповнюють елегантні образи першої леді Олени Зеленської, оголосила в мережі радісну новину - вона втретє стане мамою.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її Instagram.

"Давно не було свіженьких відео", - з гумором підписала дизайнерка нову публікацію.

На відео вона позує в чорній обтислій сукні з відкритими плечима і босоніж. У руках Валерія Гузема тримає ніжну квітку рожевого відтінку. Примітно, що в ролику вона постала без макіяжу, віддавши перевагу природній красі.

У якийсь момент у кадрі змінюється ракурс і можна побачити, що дівчина перебуває в цікавому положенні. Судячи з розмірів животика, ювелір зовсім скоро стане мамою втретє.

Як відреагували в мережі

Фоловери Валерії Гуземи, серед яких чимало знаменитостей, одразу ж почали коментувати нову публікацію, засипаючи її компліментами:

  • "Мед для очей", - зазначила телеведуча Маша Єфросиніна
  • "Красуня" - написала співачка Джамала
  • "Як круто. Вітаю", - зазначила Яна Станішевська
  • "Перше питання - це вже третя вагітність?"
  • "Радію за вас"
  • "Вже не приховаєш"
  • "Відчувала вашу вагітність ще з вересня. Від вас зовсім інша енергія"
  • "Чудова"
  • "Ви - неймовірна"
  • "Ніжність".

Дизайнерка Валерія Гузема втретє стане мамою
Валерія Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Хто така Валерія Гузема

Майбутня дизайнерка народилася 1991 року в Кіровоградській області.

Здобула філологічну освіту, працювала журналістом і редактором у журналі ELLE.

Створила бренд Guzema Fine Jewelry 2016 року. Ювелірні прикраси з білого і жовтого золота носять українські знаменитості, такі як Джамала, Маша Єфросиніна, Катя Осадча, а також перша леді України Олена Зеленська.
Дизайнерка Валерія Гузема втретє стане мамою
Бренд Guzema часто можна побачити на першій леді України (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Особисте життя

Валерія Гузема одружена зі знаменитим авіатором і призером GoPro Million Dollar Challenge Тимуром Фаткулліним.

У 2021 році у пари народився син, якого назвали на честь батька.

А 17 вересня 2023 року народилася донька, яку назвали Селін.

У своїх інтерв'ю дизайнерка не раз зізнавалася, що хотіла б, щоб між дітьми була невелика різниця.
Дизайнерка Валерія Гузема втретє стане мамою
Валерія Гузема з чоловіком і сином (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Раніше зірка "Кріпосної" Анна Сагайдачна "засвітила" загадкового коханого, від якого народила донечку.

Також 35-річна зірка "Емілі в Парижі" Лілі Коллінз вперше стала мамою і нарвалася на критику.

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