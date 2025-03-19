Зірка "Конотопської відьми" вперше стала мамою: стать дитини та фото

Українська акторка Оксана Жданова, яка зіграла одну з головних ролей у гучній виставі театру ім. Франка "Конотопська відьма", вперше стала мамою.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на публікацію в Instagram театру.

Своєму коханому, акторові Михайлу Матюхіну, з яким разом грає у виставі, вона народила доньку.

"Радісна новина в нашій великій родині франківців! У двох наших акторів народилася донька. Вітаємо щасливих батьків із цією неймовірною подією. Бажаємо малечі рости здоровою, щасливою та оточеною безмежним коханням", - сказано в публікації.



Актриса зі своїм коханим на сцені (фото: instagram.com/frankotheatre)

Радісна подія сталася декілька днів тому.

"20:20 легка любов і мирний крик", - написала у своєму блозі Оксана Жданова 15 березня.

Також вона показала перше фото з ручкою малятка.



Зірка "Конотопської відьми" вперше стала мамою (фото: instagram.com/kszhd_)

У Stories акторка показала ще одне фото донечки, проте поки що не розсекретила, як її звуть.



Оксана Жданова показала доньку (скриншот)

Сьогодні ж Жданова і Матюхін поділилися спільним фото з підписом "Отакої". На світлині актриса перебуває ще в цікавому положенні.



Оксана Жданова та Михайло Матюхін стали батьками (фото: instagram.com/kszhd_)

Що відомо про Оксану Жданову

Дівчина народилася 1993 року в акторській сім'ї: її батько Віктор Жданов і мати Олена Хохлаткіна. Сім'я довгий час проживала в Донецьку. Там подружжя разом працювало в Донецькому українському театрі, але 2014 року після окупації артисти покинули місто і переїхали до Києва.

Після закінчення школи Оксана вивчала театральне мистецтво в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого.

Працювала в Київському театрі драми та комедії на лівому березі Дніпра (2013-2020). З 2020 року працює в театрі ім. Франка.

Оксана Жданова з Михайлом Матюхіним (фото: instagram.com/frankotheatre)

У кіно почала зніматися з 2011 року. Популярність прийшла 2014 року після головної ролі в 95-серійній мелодрамі "Дворняжка Ляля". Іншим великим проєктом у кар'єрі Жданової стала робота над багатосерійним фільмом "Нитки долі" 2016 року. Також знімалася у стрічках "Я працюю на цвинтарі", серіал "Перші дні", "11 дітей з Моршина".

У виставі "Конотопська відьма" грає Олену.

Її обранець Михайло Матюхін, крім роботи в театрі, грає в гурті Schmalgauzen.



Актриса у виставі "Конотопська відьма" (фото: instagram.com/frankotheatre)

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