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Гузема в третий раз стала мамой и рассекретила необычное имя ребенка

Пятница 21 марта 2025 10:40
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Гузема в третий раз стала мамой и рассекретила необычное имя ребенка Валерия Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)
Автор: Катерина Собкова

Украинская дизайнер Валерия Гузема, чьи украшения часто дополняют элегантные образы первой леди Елены Зеленской, стала многодетной мамой.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее Instagram.

Своему супругу, знаменитому авиатору и призеру GoPro Million Dollar Challenge Тимуру Фаткуллину она родила еще одну дочь.

Когда именно случилось радостное событие, дизайнер не уточнила. В своем блоге она показала первое видео с девочкой и рассекретила ее необычное имя.

"Вивьен. +1. Родители 3.0. Сделано с любовью", - отметила в публикации Гузема.

На видео она держит новорожденную за крошечную ручку.

Как отреагировали в сети

Фолловеры Валерии Гуземы, среди которых много украинских знаменитостей, тут же принялись поздравлять ее с радостным событием.

  • "Лерочка! Самые искренние поздравления", - написала супруга Монатика Ирина
  • "Поздравления матери-героини", - отметил дизайнер Андре Тан
  • "Счастье в доме. Девчонки, желаю вам хорошей судьбы и крепкого здоровья", - отметила телеведущая Валентина Хамайко
  • "Мои поздравления. Пусть растет самой счастливой"
  • "Очень красивое имя"
  • "На таких чудесных новостях держится наш мир"
  • "Приветствуем в клубе многодетных"
  • "Невероятное имя".

Гузема в третий раз стала мамой и рассекретила необычное имя ребенка
Валерия Гузема (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Напомним, Валерия Гузема вместе с Тимуром Фаткуллиным уже воспитывают двоих детей.

В 2021 году у них родился сын, которого назвали в честь отца Тимуром.

Несмотря на полномасштабную войну в Украине, 17 сентября 2023 года дизайнер родила второго ребенка. Девочку назвали Селин.

В своих интервью дизайнер не раз признавалась, что хотела бы, чтобы между детьми была небольшая разница.

Несколько месяцев назад она объявила, что снова беременна.
Гузема в третий раз стала мамой и рассекретила необычное имя ребенка
Валерия Гузема с мужем и сыном (фото: instagram.com/valeriya_guzema)

Кто такая Валерия Гузема

Будущая дизайнер родилась в 1991 году в Кировоградской области.

Получила филологическое образование, работала журналистом и редактором в журнале ELLE.

Создала бренд Guzema Fine Jewelry в 2016 году. Ювелирные украшения из белого и желтого золота носят украинские знаменитости, такие как Джамала, Маша Ефросинина, Катя Осадчая, а также первая леди Украины Елена Зеленская.

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