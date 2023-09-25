Улюблена ювелірка Зеленської стала мамою вдруге: фото дитини

Валерія Гузема вдруге стала мамою. Українська дизайнерка ювелірних прикрас і благодійниця, яка є однією з найулюбленіших ювелірок першої леді Олени Зеленської, народила дитину в Іспанії, де вона сьогодні мешкає.

Гузема вдруге стала мамою

25 вересня Валерія вирішила поділитися зі світом радісною новиною про народження маленької принцеси Селін, яка з’явилась на світ.

Проте милі фото з дитиною та підпис з датою та іменем новонародженої дизайнерка оприлюднила лише сьогодні.

"Селін.17.09.23. Зроблено в любові і для любові", - написала Валерія.

Валерія Гузема вдруге стала мамою (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

Народження Селін стало для Лєри вже другою знаковою подією в житті. Адже два роки тому вона народила сина своєму чоловікові Тимуру, якого, до речі й назвали на честь батька.

Тепер родина Валерії має ідеальний склад, мама, тато, старший син і молодша принцеса, яка стане ніжним доповненням Валерії та усієї родини.

Як Валерія Гузема повідомила про народження доньки

На фото у соціальній мережі Instagram Валерія засвітила ніжку Селін, яку ніжно тримає тато маленької, її головку та домашню атмосферу, в якій вже кілька днів перебуває новонароджена принцеса.

Варто зазначити, що обидва рази, коли Лєра народжувала - її чоловік Тимур знаходився поряд і першим після дружини бачив своїх малят та тримав їх на руках.

Валерія Гузема вдруге стала мамою (фото: instagram.com/ valeria_guzema)

А для кожної жінки це дуже цінно, коли її коханий в момент народження дитини - знаходиться поруч та морально підтримує її. А потім бере на руки крихітне новонароджене дитя і безмежно радіє.

Тож, поки що Гузема приймає вітання від своїх друзів, рідних та колег. Які, ймовірно, також дізналися про існування маленької Селін лише сьогодні і були здивовані не менше, ніж прихильники бренду Лєри.

Валерія Гузема вдруге стала мамою (фото: instagram.com/ valeria_guzema)