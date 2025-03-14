Анна Кошмал вдруге стала мамою: перші фото новонародженої доньки
Українська акторка Анна Кошмал народила доньку та показала кадри з пологового будинку.
Про поповнення в родині відомої акторки розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram.
Зірка українського кінематографа стала мамою вдруге 11 березня, проте наважилися поділитися радісною новиною лише за кілька днів після виписки з лікарні.
Кошмал опублікувала в соцмережі фото, на яких тримає новонароджену донечку. Дівчинка народилася вагою в чотири кілограми. Її назвали Софією.
"Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!" - прокоментувала поповнення в сім'ї акторка.
Анна Кошмал з донькою (фото: instagram.com/smorkovkina)
На інших кадрах можна помітити, які її зустрічають рідні та близькі друзі.
Кошмал зустрічають в пологовому будинку (фото: instagram.com/smorkovkina)
Анна також подякувала за турботу лікарям, які допомогли її донечці з'явитися на світ без перешкод.
"Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов", - написала вона.
Вдома матусю чекала святкова атмосфера. До приїзду акторки з донькою рідні прикрасили дім кульками в рожевих відтінках та приготували іменний торт на честь дитини.
Анну Кошмал привітали з народженням доньки (фото: instagram.com/smorkovkina)
Як відреагували в мережі
Зірку одразу почали вітати колеги по цеху та підписники. Зокрема висловили теплі слова у коментарях Анастасія Цимбалару, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Дар'я Петрожицька, Федір Гуринець, який також зустрічав акторку в пологовому, та інші.
- "Аню! Сердечні вітання з народженням маленької красуні! Це щастя"
- "Аню! Будьте здорові та щасливі".
- "Аааа! Доця! Найтепліші вітання!"
- "Неймовірне щастя! Хай Софійка буде здоровенькою та коханою! Щасливої та світлої долі крихітці".
- "Вітаю! Нехай росте здоровою".
Особисте життя Анни Кошмал
Акторка, яка прославилася за ролями у "Слузі народу", "Будиночку на щастя" та "Скаженому весіллі", воліє не говорити про особисте життя. Вона досі приховує чоловіка, з яким понад шість років живе у шлюбі. Пара також виховує шестирічного сина Михайла.
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