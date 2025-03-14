Анна Кошмал вдруге стала мамою: перші фото новонародженої доньки

Про поповнення в родині відомої акторки розповідає РБК-Україна з посиланням на її Instagram .

Зірка українського кінематографа стала мамою вдруге 11 березня, проте наважилися поділитися радісною новиною лише за кілька днів після виписки з лікарні.

Кошмал опублікувала в соцмережі фото, на яких тримає новонароджену донечку. Дівчинка народилася вагою в чотири кілограми. Її назвали Софією.

"Щастя вагою в чотири кілограмчики нарешті на руцях! Ми безмежно щасливі!" - прокоментувала поповнення в сім'ї акторка.

Анна Кошмал з донькою (фото: instagram.com/smorkovkina)

На інших кадрах можна помітити, які її зустрічають рідні та близькі друзі.

Кошмал зустрічають в пологовому будинку (фото: instagram.com/smorkovkina)

Анна також подякувала за турботу лікарям, які допомогли її донечці з'явитися на світ без перешкод.

"Дякую всім лікарям, які зробили появу на світ принцеси максимально комфортною і швидкою. Дякую коханому, моїй родині та друзям за підтримку та любов", - написала вона.

Вдома матусю чекала святкова атмосфера. До приїзду акторки з донькою рідні прикрасили дім кульками в рожевих відтінках та приготували іменний торт на честь дитини.

Анну Кошмал привітали з народженням доньки (фото: instagram.com/smorkovkina)

Як відреагували в мережі

Зірку одразу почали вітати колеги по цеху та підписники. Зокрема висловили теплі слова у коментарях Анастасія Цимбалару, Ольга Сумська, Наталка Денисенко, Дар'я Петрожицька, Федір Гуринець, який також зустрічав акторку в пологовому, та інші.

"Аню! Сердечні вітання з народженням маленької красуні! Це щастя"

"Аню! Будьте здорові та щасливі".

"Аааа! Доця! Найтепліші вітання!"

"Неймовірне щастя! Хай Софійка буде здоровенькою та коханою! Щасливої та світлої долі крихітці".

"Вітаю! Нехай росте здоровою".

Особисте життя Анни Кошмал

Акторка, яка прославилася за ролями у "Слузі народу", "Будиночку на щастя" та "Скаженому весіллі", воліє не говорити про особисте життя. Вона досі приховує чоловіка, з яким понад шість років живе у шлюбі. Пара також виховує шестирічного сина Михайла.

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