Величезний торт і корона: Лілія Ребрик влаштувала пишне свято для найменшої доньки

Відома українська телеведуча та акторка Лілія Ребрик на минулих вихідних відсвяткувала день народження молодшої доньки Адель. А тепер вона показала в мережі стильні фото з пишного свята.

Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на її новий пост в Instagram.

Як відомо, 15 березня донці виповнився рік. У зв'язку з цим актриса та її чоловік, хореограф Андрій Дикий зібрали найближчих друзів на святковому заході, організованому в одному з ресторанів Києва.



Лілія Ребрик з чоловіком Андрієм Диким і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

"Просто залишу ці фантастичні фото тут. На згадку про 15 березня. Про те, як швидко летить час. Про перший день народження Адель", - підписала вона серію фото.



Ребрик та її наймолодша донька (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Для заходу сім'я вибрала фотозону з величезною цифрою "1", бежевим бантом і кульками молочного відтінку.



Декорації для дня народження були в білих відтінках (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Крихітка Адель на своєму першому дні народження також сяяла в білій сукні з пишною спідницею, колготках і мініатюрних балетках. Завершувала образ іменинниці пов'язка з бантом.



Наймолодша донька Лілії Ребрик (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Для свята Ребрик обрала довгу сукню з мережива, а зверху накинула коричневий жакет. У "луці" з такими ж відтінками постав і її чоловік Андрій Дикий.



Ребрик з чоловіком і молодшою донькою (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Старші доньки пари також обрали для заходу біле вбрання: Діана - брючний костюм, а Поліна - пишну спідницю й укорочений піджак.



Акторка з доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Захід не обійшовся без святкового торта. Величезний торт прикрасили декором у вигляді пелюсток, а також справжньою короною, яку Лілія Ребрик потім одягла доньці.



Святковий торт (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Також під час свята згадали й давню традицію: розкласти перед дитиною предмети, які символізують різні сфери діяльності. Який із них малюк обере, той і буде покликанням по життю. Маленька Адель обрала смартфон.



Лілія Ребрик показала фото з дня народження доньки (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, Лілія Ребрик з 2011 року одружена з хореографом і танцюристом Андрієм Диким, з яким познайомилася на проєкті "Танці з зірками". Пара виховує трьох доньок: Діану, Поліну та Адель.

Раніше телеведуча показала, як змінилася Адель за 8 місяців.



Лілія Ребрик з чоловіком і доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

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