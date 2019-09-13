ЧП в Киеве: часть моста рухнула прямо на проезжавший автомобиль (видео)

В Киеве произошло очередное обрушение части конструкции моста, причем кусок упал как раз на проезжавший автомобиль. Про новый "уставший" мост в Оболонском районе рассказала жительница столицы - водитель поврежденной машины. Наталья Подобреева на своей странице в Facebook опубликовала фото и видео с места инцидента.

Женщина двигалась на авто по улице Богатырской, и проезжая под мостом улицы Луговая (в сторону Вышгорода) 12 сентября днем на лобовое стекло транспорта упал кусок моста.

Отпавшая часть пробила стекло. Подобреева возмущается инцидентом и отмечает, что ей был нанесен материальный и моральный ущерб.

В Киеве в Оболонском районе часть моста упала на проезжавший автомобиль (Фото с Facebook-страницы Натальи Подобреевой)

"С материальным все понятно, стекло автомобиля стоит немало и подлежит замене. Моральный - это тот ужас, который я испытала, когда тебе что-то с сильным глухим ударом сваливается на голову, и ты понимаешь, что если бы не бронированная пленка, которой обклеено стекло как раз на такой случай (один из миллиона), то повреждения были бы на лице, руках, глазах... от вдребезги разлетевшегося лобового окна", - рассказала она.

Также киевлянка вызвала на место ЧП полицию, "скорую помощь" и сотрудников Киевавтодора. Наталья добавила, что правоохранители с медики "отработали и подошли к ситуации на 5+".

В Киеве упавшая часть моста на Оболони разбила леговушку (Фото с Facebook-страницы Натальи Подобреевой)

В то же время она крайне возмущена реакцией начальства Киевавтодора в этом районе на инцидент. Ей просто сказали: "Ну, извините".

"Что? Извините? Ребята! Не должны мосты осыпаться на машины и людей! Это не нормально!" - пишет женщина.

В Киеве в Оболонском районе часть моста упала на автомобиль (Видео с Facebook-страницы Натальи Подобреевой)

Пользователи сети также возмущены инцидентом и отмечают, что он мог закончиться и трагедией. Также в комментариях женщина отмечает, что не собирается бросать дело на самотек и намерена добиваться должной реакции на происшествие.

Полный ужас...

Это хорошо, что без человеческих жертв обошлось. У нас возле работы несколько месяцев назад кусок штукатурки с дома упал женщине на голову. Полиция даже не приехала!

Блин, я всегда боялась проездов под мостом. Я желаю вам выиграть суд (не сомневаюсь, что вы это сделаете).

Каждый день там езжу... сочувствую...

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, сегодня глава Офиса президента Андрей Богдан встретился в Киеве с фотомоделью Аси Микович, которая обсудила с чиновником детали визита Владимира Зеленского в Днепр на открытие моста - относительно чего два месяца назад было заключено пари с мэром города Борисом Филатовым. Тогда модель еще пообещала раздеться на мосту в случае его сдачи в эксплуатацию в оговоренные сроки.

К слову, месяц назад фотомодель Аси Микович встречалась в Киеве с главой Мининфраструктуры Владимиром Омеляном и поднимала тему Пешеходного моста на Труханов остров, на котором недавно произошло обрушение части конструкции.