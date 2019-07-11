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Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей

STYLERЖизнь    11.07.2019 - 12:13
Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей
Фото: коллаж РБК-Украина

Пользователи сети сильно обеспокоены состоянием нового моста

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который также известен, как "мост Кличко", появились трещины у основания ограждения. Кроме того, в одном месте сильно ослабли тросы. Об этом сообщает Информатор.

Серьезная трещина образовалась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также стягивающие тросы в одном месте уже висят. Но и это еще не все, видны зазоры с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)

Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людейПоявились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей

Пешеходно-велосипедный мост в Киеве (фото: kiev.informator.ua)

Как это повлияет на устойчивость моста пока неизвестно, но пользователей сети состояние моста сильно обеспокоило.

  • Пусть за 400 млн заново все делают, это же сколько жизней на этом мосту может уйти, чем они думали, когда делали. Пусть еще скажут, что народ поломал;

Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей

Скриншот с Facebook

  • Кроме науки воровать бабки есть еще наука геодезия и у людей, понимающих и знающих эту науку подобное не случается...
  • Это просто уму не мыслимо. У нас мост-полуфабрикат, зато сезон отпусков чиновников 2019 удался, шоппинг в Милане у их жен думаю тоже...
  • Тросы из-за похолодания ослабли, скукожились!
  • Мост устал;

Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей

Скриншот с Facebook

  • Так это в районе деформационного шва, такое бывает! Учитывая сколько людей следят за этим мостом, думаю по гарантии исправят;
  • Что-то мне за метро на Виноградоре страшно;
  • Кто ответит за все это, это угроза жизни людям;
  • Мост хочет к шулявскому, он устал;
  • Не удивило;
  • Вообще то, это криминал! Это не смешно, это статья (ч. 5 ст. 191 УК. Украины) и заниматься этим должны сотрудники СБУ;

Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей

Скриншот с Facebook

  • Еще одно доказательство что наши господа правители любят сливать деньги в унитаз и себе в карман;
  • Вот почему не пригласить специалистов по таким мостам? Те бабки, на ремонт которые тратятся, лучше бы профи отдал;
  • Весь ремонт за счет Кличко;
  • Придет зима и тросы сами от холода натянутся.

Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей

Скриншот с Facebook

Напомним, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.

Позже на мост заехал байкер. Многие также возмутились поведением мотоциклиста.

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