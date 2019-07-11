Появились трещины: в Киеве новый мост вызывает опасения у людей
Фото: коллаж РБК-Украина
Пользователи сети сильно обеспокоены состоянием нового моста
В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту, который также известен, как "мост Кличко", появились трещины у основания ограждения. Кроме того, в одном месте сильно ослабли тросы. Об этом сообщает Информатор.
Серьезная трещина образовалась на крайней опоре перила со стороны Владимирской горки. Также стягивающие тросы в одном месте уже висят. Но и это еще не все, видны зазоры с другой стороны крепления, которые врезаны в парапет.
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве (видео: facebook.com/kiev.informator.ua)
Пешеходно-велосипедный мост в Киеве (фото: kiev.informator.ua)
Как это повлияет на устойчивость моста пока неизвестно, но пользователей сети состояние моста сильно обеспокоило.
- Пусть за 400 млн заново все делают, это же сколько жизней на этом мосту может уйти, чем они думали, когда делали. Пусть еще скажут, что народ поломал;
Скриншот с Facebook
- Кроме науки воровать бабки есть еще наука геодезия и у людей, понимающих и знающих эту науку подобное не случается...
- Это просто уму не мыслимо. У нас мост-полуфабрикат, зато сезон отпусков чиновников 2019 удался, шоппинг в Милане у их жен думаю тоже...
- Тросы из-за похолодания ослабли, скукожились!
- Мост устал;
Скриншот с Facebook
- Так это в районе деформационного шва, такое бывает! Учитывая сколько людей следят за этим мостом, думаю по гарантии исправят;
- Что-то мне за метро на Виноградоре страшно;
- Кто ответит за все это, это угроза жизни людям;
- Мост хочет к шулявскому, он устал;
- Не удивило;
- Вообще то, это криминал! Это не смешно, это статья (ч. 5 ст. 191 УК. Украины) и заниматься этим должны сотрудники СБУ;
Скриншот с Facebook
- Еще одно доказательство что наши господа правители любят сливать деньги в унитаз и себе в карман;
- Вот почему не пригласить специалистов по таким мостам? Те бабки, на ремонт которые тратятся, лучше бы профи отдал;
- Весь ремонт за счет Кличко;
- Придет зима и тросы сами от холода натянутся.
Скриншот с Facebook
Напомним, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.
Позже на мост заехал байкер. Многие также возмутились поведением мотоциклиста.
.