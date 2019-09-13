НП у Києві: частина мосту впала прямо на автомобіль, що проїжджав (відео)

У Києві сталося чергове обвалення частини конструкції мосту, причому шматок упав саме на автомобіль, що проїжджав. Про новий "втомлений" міст в Оболонському районі розповіла мешканка столиці - водійка пошкодженої машини. Наталія Подобреєва на своїй сторінці в Facebook опублікувала фото і відео з місця інциденту.

Жінка рухалася на авто по вулиці Богатирській, і проїжджаючи під мостом вулиці Лугова (в бік Вишгорода) 12 вересня вдень на лобове скло транспорту впав шматок мосту.

Відпала частина пробила скло. Подобреєва обурюється інцидентом і зазначає, що їй було завдано матеріальний і моральний збиток.

У Києві в Оболонському районі частина мосту впала на автомобіль, який проїжджав (Фото з Facebook-сторінки Наталії Подобреєвої)

"З матеріальним все зрозуміло, скло автомобіля коштує чимало і підлягає заміні. Моральна - це той жах, який я відчула, коли тобі щось із сильним глухим ударом звалюється на голову, і ти розумієш, що якщо б не броньована плівка, якою обклеєно скло якраз на такий випадок (один з мільйона), то ушкодження були б на обличчі, руках, очах... від лобового вікна, що розлетілося вщент", - розповіла вона.

Також киянка викликала на місце НП поліцію, "швидку допомогу" та працівників Київавтодору. Наталя додала, що правоохоронці та медики "відпрацювали і підійшли до ситуації на 5+".

В Києві впала частина мосту на Оболоні розбила леговушку (Фото з Facebook-сторінки Наталії Подобреєвої)

У той же час вона вкрай обурена реакцією начальства Київавтодору в цьому районі на інцидент. Їй просто сказали: "Ну, вибачте".

"Що? Вибачте? Хлопці! Не повинні мости обсипатися на машини і людей! Це не нормально!" - пише жінка.

У Києві в Оболонському районі частина мосту впала на автомобіль (Відео з Facebook-сторінки Наталії Подобреєвої)

Користувачі мережі також обурені інцидентом і зазначають, що він міг закінчитися і трагедією. Також в коментарях жінка зазначає, що не збирається кидати справу на самоплив і має намір добиватися належної реакції на подію.

Повний жах...

Це добре, що обійшлося без людських жертв. У нас біля роботи кілька місяців тому шматок штукатурки з будинку впав жінці на голову. Поліція навіть не приїхала!

Блін, я завжди боялася проїздів під мостом. Я бажаю вам виграти суд (не сумніваюся, що ви це зробите).

Кожного дня там їжджу... співчуваю...

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, сьогодні голова Офісу президента Андрій Богдан зустрівся в Києві з фотомоделлю Асі Микович, яка обговорила з чиновником деталі візиту Володимира Зеленського в Дніпро на відкриття мосту - щодо чого два місяці тому було укладено парі з мером міста Борисом Філатовим. Тоді модель ще пообіцяла роздягнутися на мосту в разі його здачі в експлуатацію в обумовлені строки.

До речі, місяць тому фотомодель Асі Микович зустрічалася в Києві з головою Мінінфраструктури Володимиром Омеляном та піднімала тему Пішохідного мосту на Труханів острів, на якому недавно сталося обвалення частини конструкції.