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Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

STYLERЖизнь    02.08.2019 - 16:45
Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

Пешеходный мост в центре столицы начал обваливаться

В Киеве разрушается Пешеходный мост на Труханов остров. В сети сообщают ою обвале части бетонной конструкции этого цельносварного моста в центре столицы, сооруженного еще в 1957 году. Соответствующее видео опубликовано на Facebook-странице "Киев Оперативный".

Как видно на кадрах, мост лишился довольно крупного куска арматуры и бетона.

Отметим, что после недавнего открытия нового пешеходно-велосипедного моста возле Арки дружбы народов, который вскоре окрестили в сети "мостом Кличко" довольно часто возникают проблемы с этой конструкцией и он то и дело требует ремонта и замены стеклянных составных.  

Теперь киевляне сообщают о проблемах на Пешеходном мосту. В подписи к ролику авторы видео задались риторическим вопросом: "что делать будем с этими мостами". 

 

В Киеве обрушилась часть Пешеходного моста на Труханов остров (Фото: скриншот)

"Еще один мост устал. На этот раз - Пешеходный мост на Труханов остров не выдержал, часть бетонной конструкции обвалилась" - указано в посте.

 

Видео: facebook.com/KyivOperativ

Пользователи сети живо отреагировали на сообщение о разрушении моста в центре столицы и в своих комментариях с сарказмом отмечают, что он не первый и далеко не последний, с которым возникают подобные проблемы. Также юзеры подчеркивают, что Пешеходный мост на Труханов остров довольно старый, и давно требует капитального ремонта.  

  • Зато у нас есть стеклянный мостик с заборчиком. П.С. о мостах Патона, метро и пр. писалось давно. Но понты дороже денег;
  • Да и ф*г с ними с теми мостами... Казаки мостами не пользовались и нам не надо... запустим лодочную переправу, и все будут довольны... главное не забыть лодки правильно назвать, "тризуб" там, "бендера" и всякое такое...
  • Мосты для слабаков! Лучшие выделим 100500 млн. на ремонт парков и новых скверов! Туда нужно много плитки и про откаты не забывайте!
  • По правде, мосты в Киеве до недавнего времени никто капитально не ремонтировал, только красили.
  • Ну а что ж хотели то, с 57го года как его открыли то сколько капитальных ремонтов прошел? Бетон тоже имеет свойство стареть...
  • Он обиделся, так как над ним выстроили новый стеклянный. И лишили его статуса - селфи моста;
  • Это наверное вандалы, которые делают вред и тем самым обвиняют нашего мэра!
  • Это бл* флешмоб у Киевских мостов какой-то;
  • Как что делать? Запускать паром, спрос будет сумасшедший 100%...

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Флешмоб бл* какой-то: сеть шокирована разрушением еще одного моста в Киеве (видео)

Скрин комментариев

Как сообщалось ранее, недавно на новом пешеходно-велосипедном мосту образовалась серьезная трещина со стороны Владимирской горки. Также в одном месте провисли стягивающие тросы, и видны зазоры с другой стороны крепления, которые врезаются в парапет.

Также мы писали о том, что 17 июня на новом мосту проехался Mercedes. Выходка водителя сильно шокировала киевлян.

Напомним, надавно на путепроводе на Осокорках в Киеве обвалились куски штукатурки и упали на проезжающий автомобиль. 

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