Чотири найгірші продукти, які підвищують ризик смерті

Люди, які їдять більше ультраоброблених продуктів, стикаються з вищим ризиком різних захворювань та навіть смерті. Варт знати, які продукти виключити зі свого раціону.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Surrey Live .

Які продукти ультраоброблені

Дослідження, проведене цього року Гарвардською школою громадської охорони здоров’я показало, що ті, хто споживав найбільше ультраобробленої їжі, мали на 4% вищий ризик смерті з будь-якої причини та на 8% більший ризик від нейродегенеративних захворювань, таких як деменція.

До основних типів шкідливих ультраоброблених харчових продуктів відносять:

оброблене м'ясо (шинка, ковбаси)

штучно підсолоджений напій

магазинні десерти на молочній основі

ультраоброблені продукти для сніданку (наприклад, пластівці)

Доцент кафедри клінічної епідеміології та харчування Мін’янг Сонг сказав, що злаки та цільнозерновий хліб також вважаються продуктами ультраобробленої обробки, але вони містять різні корисні поживні речовини, такі як клітковина, вітаміни та мінерали.

Ультраоброблена їжа часто містить хімічні добавки. Ці харчові продукти часто використовують інтенсивну промислову обробку, вони спеціально розроблені для тривалого зберігання на полицях та максимізації прибутку виробника та підвищення споживчої привабливості завдяки покращенню смаку. Такі продукти часто містять надмірну кількість доданої солі, цукру та жирів.

Шкода для здоров'я

Часте вживання таких продуктів пов’язують із проблемами зі здоров’ям, включаючи хвороби серця, ризик раку, діабет, ожиріння, шлунково-кишкові захворювання та депресію.

Багато продуктів, що зазнали ультраобробки, містять довгі списки інгредієнтів, які можуть звучати як шкільний хімічний експеримент.