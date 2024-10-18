Четыре худших продуктов, которые повышают риск смерти
Люди, которые едят больше ультраобработанных продуктов, сталкиваются с более высоким риском различных заболеваний и даже смерти. Следует знать, какие продукты исключить из своего рациона.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.
Какие продукты ультраобработаны
Исследование, проведенное в этом году Гарвардской школой общественного здравоохранения показало, что те, кто потреблял больше ультраобработанной пищи, имели на 4% выше риск смерти по какой-либо причине и на 8% больший риск от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.
К основным типам вредных ультраобработанных пищевых продуктов относятся:
- обработанное мясо (ветчина, колбасы)
- искусственно подслащенный напиток
- магазинные десерты на молочной основе
- ультраобработанные продукты для завтрака (например, хлопья)
Доцент кафедры клинической эпидемиологии и питания Миньянг Сонг сказал, что злаки и цельнозерновой хлеб также считаются продуктами ультраобработанной обработки, но содержат различные полезные питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы.
Ультраобработанная пища часто содержит химические добавки. Эти пищевые продукты часто используют интенсивную промышленную обработку, специально разработанные для длительного хранения на полках и максимизации прибыли производителя и повышения потребительской привлекательности благодаря улучшению вкуса. Такие продукты часто содержат избыточное количество добавленной соли, сахара и жиров.
Вред для здоровья
Частое употребление таких продуктов связано с проблемами со здоровьем, включая болезни сердца, риск рака, диабет, ожирение, желудочно-кишечные заболевания и депрессию.
Многие продукты, подвергшиеся ультраобработке, содержат длинные списки ингредиентов, которые могут звучать как школьный химический эксперимент.
Эксперты отметили, что соблюдение высококачественной диеты, богатой овощами, фруктами, бобовыми и цельными зернами, может противостоять негативному влиянию потребления ультраобработанной пищи.
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