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Четыре худших продуктов, которые повышают риск смерти

Пятница 18 октября 2024 11:35
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Четыре худших продуктов, которые повышают риск смерти Какие продукты ускоряют риск смерти (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Люди, которые едят больше ультраобработанных продуктов, сталкиваются с более высоким риском различных заболеваний и даже смерти. Следует знать, какие продукты исключить из своего рациона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live.

Какие продукты ультраобработаны

Исследование, проведенное в этом году Гарвардской школой общественного здравоохранения показало, что те, кто потреблял больше ультраобработанной пищи, имели на 4% выше риск смерти по какой-либо причине и на 8% больший риск от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

К основным типам вредных ультраобработанных пищевых продуктов относятся:

  • обработанное мясо (ветчина, колбасы)
  • искусственно подслащенный напиток
  • магазинные десерты на молочной основе
  • ультраобработанные продукты для завтрака (например, хлопья)

Доцент кафедры клинической эпидемиологии и питания Миньянг Сонг сказал, что злаки и цельнозерновой хлеб также считаются продуктами ультраобработанной обработки, но содержат различные полезные питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы.

Ультраобработанная пища часто содержит химические добавки. Эти пищевые продукты часто используют интенсивную промышленную обработку, специально разработанные для длительного хранения на полках и максимизации прибыли производителя и повышения потребительской привлекательности благодаря улучшению вкуса. Такие продукты часто содержат избыточное количество добавленной соли, сахара и жиров.

Вред для здоровья

Частое употребление таких продуктов связано с проблемами со здоровьем, включая болезни сердца, риск рака, диабет, ожирение, желудочно-кишечные заболевания и депрессию.

Многие продукты, подвергшиеся ультраобработке, содержат длинные списки ингредиентов, которые могут звучать как школьный химический эксперимент.

Эксперты отметили, что соблюдение высококачественной диеты, богатой овощами, фруктами, бобовыми и цельными зернами, может противостоять негативному влиянию потребления ультраобработанной пищи.

Ранее мы сообщали, как понять, что продукт прошел обработку и вреден.

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