Четыре худших продуктов, которые повышают риск смерти

Люди, которые едят больше ультраобработанных продуктов, сталкиваются с более высоким риском различных заболеваний и даже смерти. Следует знать, какие продукты исключить из своего рациона.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Surrey Live .

Какие продукты ультраобработаны

Исследование, проведенное в этом году Гарвардской школой общественного здравоохранения показало, что те, кто потреблял больше ультраобработанной пищи, имели на 4% выше риск смерти по какой-либо причине и на 8% больший риск от нейродегенеративных заболеваний, таких как деменция.

К основным типам вредных ультраобработанных пищевых продуктов относятся:

обработанное мясо (ветчина, колбасы)

искусственно подслащенный напиток

магазинные десерты на молочной основе

ультраобработанные продукты для завтрака (например, хлопья)

Доцент кафедры клинической эпидемиологии и питания Миньянг Сонг сказал, что злаки и цельнозерновой хлеб также считаются продуктами ультраобработанной обработки, но содержат различные полезные питательные вещества, такие как клетчатка, витамины и минералы.

Ультраобработанная пища часто содержит химические добавки. Эти пищевые продукты часто используют интенсивную промышленную обработку, специально разработанные для длительного хранения на полках и максимизации прибыли производителя и повышения потребительской привлекательности благодаря улучшению вкуса. Такие продукты часто содержат избыточное количество добавленной соли, сахара и жиров.

Вред для здоровья

Частое употребление таких продуктов связано с проблемами со здоровьем, включая болезни сердца, риск рака, диабет, ожирение, желудочно-кишечные заболевания и депрессию.

Многие продукты, подвергшиеся ультраобработке, содержат длинные списки ингредиентов, которые могут звучать как школьный химический эксперимент.