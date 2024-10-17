Їсти, щоб бачити: 5 корисних продуктів, які покращують зір

Зберегти здоров'я очей можна за допомогою 5 корисних продуктів. Вони містять речовини, які допомагають уникнути хвороб.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про звички, які можуть лише нашкодити очам.

Які звички шкодять очам

Часте протирання очей

Тертя чинить непотрібний тиск на очі та може призвести до подряпин на рогівці. Якщо терти очі протягом тривалого періоду часу, це може призвести до серйозних захворювань очей.

Не кажучи вже про те, що коли ви трете очі, то потрапляють в очі мікроби з ваших рук, що може призвести до інфекції, наприклад рожевих очей.

Якщо ваші очі сверблять, використовуйте холодний компрес, щоб полегшити стан

Забагато часу перед екраном

Діти та дорослі проводять кілька годин на день за цифровими пристроями.

Як наслідок, багато людей страждають від так званого цифрової втоми зору, що спричиняє головний біль, затуманення зору, сухість очей і подразнення. Крім того, якщо ви проводите надто багато часу перед сном, вам буде важко заснути.

Щоб полегшити цифрове напруження очей, дотримуйтеся правила 20-20-20. Кожні 20 хвилин робіть 20-секундну перерву.

Не носіння сонцезахисних окулярів

Перш ніж вийти на вулицю, вам завжди слід взяти сонцезахисні окуляри, щоб захистити очі від УФ-променів. Також переконайтеся, що ваші штори забезпечують захист від ультрафіолету від 99 до 100% і ніколи не дивіться прямо на сонце.

Крім того, відсутність сонцезахисних окулярів підвищує ризик розвитку раку повік і шкіри навколо очей, а також самого ока.

Куріння

Давно відомо, що куріння викликає хвороби серця та рак легенів. До того ж така шкідлива звичка може призвести до дегенерації жовтої плями, катаракти, глаукоми та ряду інших захворювань очей.

Погане харчування

Організм людини потребує вітамінів і мінералів, щоб залишатися здоровими. Продукти, багаті вітамінами С і Е, цинком і омега-3 жирними кислотами захищають очі та здоров'я в цілому.

Крім того, важливо щодня пити багато води. Зневоднення може призвести до сухості, почервоніння та свербіння в очах.

Корисні продукти для очей

Види риби, багаті на Омега-3

За словами дієтолога Ольги Безуглої, риба, особливо жирні види, такі як лосось, скумбрія, сардини та форель, є відмінним джерелом омега-3 жирних кислот.

Ці корисні жири допомагають зменшити ризик розвитку макулярної дегенерації, що є однією з основних причин втрати зору у літніх людей.

Горіхи та бобові

Експерт зазначила, що горіхи, такі як мигдаль і волоські горіхи, а також бобові, такі як квасоля та сочевиця, багаті на вітамін Е, цинк і антиоксиданти.

Вітамін Е захищає клітини в очах від вільних радикалів, спричинених факторами навколишнього середовища, такими як забруднення та сонячне світло. Омега-3 жирні кислоти також сприяють здоров’ю клітинних мембран очей і можуть полегшити сухість очей.

Такі продукти допомагають захистити клітини очей від пошкоджень.

Цитрусові

Фрукти, такі як апельсини, грейпфрути та лимони, містять вітамін С, який є потужним антиоксидантом. Він допомагає захистити очі від окисного стресу і знижує ризик розвитку катаракти.

Цей вітамін є потужним антиоксидантом, який підтримує здоров’я кровоносних судин очей.

Листова зелень

Зелень, така як шпинат, кейл та броколі, багата на лютеїн і зеаксантин - каротиноїди, які допомагають захистити очі від шкідливого впливу ультрафіолетового випромінювання.

Ці речовини також сприяють покращенню зору в умовах низької освітленості.