Як зрозуміти, що продукт пройшов обробку та шкідливий: червоні прапорці на етикетках

Ультраоброблені продукти становлять більшу частину нашого раціону. Але такі продукти нічого не дають, крім відчуття ситості, користі від них практично немає. І до списку таких продуктів входять ті, які нам здаються здоровим вибором - мюслі, нежирні йогурти, сніданки або батончики протеїну.

Як правильно читати етикетки на продуктах і на якісь червоні прапорці відразу звернути увагу, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Washington Post.

Оброблені та ультра оброблені продукти є сумішшю промислових інгредієнтів, розроблені виробниками для досягнення певної "точки блаженства", яка змушує нас переїдати й частіше вживати такі продукти.

Вони становлять більшу частину калорій, споживаних людьми та за даними багатьох досліджень вчених, саме такі продукти викликають різні захворювання та скорочення тривалості життя.

Щоб скоротити кількість таких продуктів, потрібно уважно читати етикетки на тому, що ви купуєте для себе та своєї сім'ї.

Більш як три інгредієнти

Багато продуктів, що зазнали ультраобробки, містять довгі списки інгредієнтів, які можуть звучати як шкільний хімічний експеримент. Наприклад, якщо вам подобається хліб, виберіть марку, яка містить тільки прості інгредієнти, такі як борошно пшеничне, ячмінне борошно, закваска, сіль, горіхи або родзинки.

Багато видів ультра переробленого хліба містять цукор, олію, штучні підсолоджувачі, а також численні консерванти, емульгатори та продовжувачі терміну придатності, такі як сорбінова кислота, пропіонат кальцію, датем та моногліцериди.

Згущувачі, стабілізатори або емульгатори

Шукайте такі інгредієнти, як соєвий лецитин, гуарова камедь, ксантанова камедь, карагенан, моно- та дигліцериди або карбоксиметилцелюлоза. Ультраоброблені продукти часто містять барвники, що надають їм привабливого вигляду, консерванти, що забезпечують тривалий термін зберігання, а також загусники, стабілізатори та емульгатори, що покращують їхню текстуру або запобігають поділу інгредієнтів, поки вони лежать на полицях магазинів протягом тижнів або місяців.

Доданий цукор та підсолоджувачі

Намагайтеся уникати продуктів, на етикетках яких вказано кукурудзяний сироп, цукор тростини, солодовий сироп або патока. Якщо хочете більшої солодощі, додайте цукор чи мед.

Інгредієнти, що закінчуються на "оза"

Перевірте етикетки на наявність сахарози, мальтози, декстрози, фруктози чи глюкози. Це інші назви доданих цукрів.

Штучний чи "підроблений" цукор

Шукайте аспартам, сукралозу, ацесульфам-К, сахарин або стевію. Підсолоджувачі та штучні ароматизатори - ще одна відмінна риса продуктів, що зазнали ультраобробки. Цукор та підсолоджувачі часто додають, щоб замаскувати неприємний смак консервантів та інших інгредієнтів.

Наприклад, багато покупних англійських кексів містять безліч емульгаторів, консервантів і підсолоджувачів. Але ви б цього не впізнали, якби не подивилися на інгредієнти. Вони не солодкі на смак, але в них додають цукор.

Заяви про здоров'я

На упаковках продуктів, що зазнали ультраобробки, часто є гучні маркетингові заяви. Багато продуктів, які позиціонуються як поживні, насправді містять підсолоджувачі та інші добавки. Ці продукти включають сухі сніданки, мюслі, ароматизований йогурт, закуски, заправки для салатів та консервовані супи.

Обіцянки про низький рівень цукру

На етикетці вказано, що у продукті мало цукру? Це може бути тривожним сигналом, оскільки виробники часто замінюють доданий цукор у своїх продуктах штучними підсолоджувачами.

Розчинні та ароматизовані сорти

Якщо вівсянка швидкого приготування, її зазвичай механічно модифікують таким чином, що вона погіршується. Якщо вам подобається вівсянка на сніданок, купуйте продукт, у складі якого є тільки овес і більше нічого.

Не піддавайтеся спокусі продуктів, які пропонуються з різними фруктовими або іншими смаками. Якщо вам подобається йогурт із фруктовим смаком, купіть простий йогурт і додайте свої свіжі фрукти.

Багато йогуртів з фруктовим смаком містять не лише фрукти, але й низку інших добавок, таких як тростинний цукор, кукурудзяний крохмаль, "натуральні ароматизатори" та концентрати соків. Йогурт повинен складатися всього з двох інгредієнтів: молока та культур (тобто пробіотиків).

Чи зможете ви зробити це у себе на кухні?

Якщо ви сумніваєтеся, подивіться на етикетку з інгредієнтами та запитайте себе, чи ви можете приготувати це вдома. Ультра оброблені продукти містять добавки, які зазвичай не використовуються в домашній кухні. Вони часто перетворюються на текстури та форми, що не зустрічаються в природі - наприклад, на заморожені пластівці, пончики, хот-доги та курячі нагетси.

Звичайно, вам необов'язково уникати всіх оброблених продуктів харчування. Натомість думайте про харчову промисловість як про спектр, починаючи від мінімально оброблених продуктів і закінчуючи ультраобробленими продуктами.

Продукти з мінімальною обробкою походять із рослин або тварин із мінімальними змінами. Подумайте про цільнозернові продукти, овочі, яйця, молоко і м'ясо. Оброблені кулінарні інгредієнти використовуються для приготування та приправи їжі в будинках та ресторанах. До їх складу входять вершкове масло, цукор, спеції, сіль та оливкова олія.

До оброблених продуктів належать такі продукти, як консервовані овочі, бекон, сири, копчена риба, консервований тунець та свіжоприготовлений хліб. Більшість оброблених продуктів харчування можна приготувати на власній кухні.

Зазвичай вони містять два або три інгредієнти, але їх, як і раніше, можна розпізнати як версії речовин, що зустрічаються в природі. Прикладами можуть бути банку несолодкого яблучного соусу, тофу, хумуса, томатного соусу, і навіть заморожених фруктів і овочів.

Якщо ви вирішите купувати продукти, що зазнали ультраобробки, уникайте "сімейного розміру" і вибирайте продукти на одну порцію. Великі упаковки створені для того, щоб змусити вас переїдати.