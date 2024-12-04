Чому ми прокидаємося раніше будильника? Вчені нарешті розгадали таємницю

Часом люди зранку прокидаються та дивляться на годинник, а їм вже за декілька хвилин продзвенить будильник. Зрозуміло, що поспати ще трохи не вийде і це розчаровує. І найгірше, коли таке стається у святкові або вихідні дні, коли вставати рано не потрібно. Вчені вважають, що є одна проста причина, чому так відбувається.

Чому людина прокидається за декілька хвилин до дзвінка будильника, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Вчені стверджують, що насправді за цим явищем стоїть біологія і робота внутрішнього годинника нашого тіла. Якщо людина багато днів прокидається в один й той самий час зранку, організм звикає і біологічний годинник починає працювати з точністю, від якої пробудження відбувається автоматично.

Ваш цикл сну та неспання контролюється білком, відомим як PER. Цей рівень білка коливається щодня, досягаючи піка ввечері та знижуючись вночі.

Коли рівень PER низький, ваш артеріальний тиск знижується, частота серцевих скорочень уповільнюється, а когнітивні функції стають розмитими, через що ви відчуваєте сонливість.

Якщо ви дотримуєтеся постійного графіка сну і прокидаєтеся щодня в один й той самий час, ваше тіло навчиться підвищувати рівень PER, готуючись до пробудження і дзвінка будильника. Рівень PER починає рости разом з температурою тіла та артеріальним тиском приблизно за годину до вашого пробудження.

Крім того, готуючись до стресу через пробудження, ваше тіло виділяє суміш гормонів стресу, таких як кортизол. Сон стає слабшим, і ви прокидаєтеся - як раз перед дзвінком будильника. Це все робиться для того, щоб ваше пробудження було м'яким.

І отут найцікавіше. Ваше тіло не любить дзвін будильника, бо він різко зриває оцю всю ретельну підготовку організму до поступового пробудження.

Щоб уникнути грубої перерви, тіло робить дещо надзвичайне - воно починає збільшувати PER та гормони стресу так, щоб ви прокинулися трохи раніше. Фактично спрацьовує "на випередження"

Ваше тіло отримує фору, тому пробудження не відбувається раптово. Внутрішній годинник настільки точний, що ваші очі відкриваються за кілька хвилин або навіть секунд до того, як будильник почне верещати.