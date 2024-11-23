Три простих способи краще висипатися, про які ви не здогадувалися

Сон є важливим для фізичного, психічного та емоційного здоров’я людини. Під час сну тіло відновлює пошкоджені тканини, регенерує клітини та зміцнює імунну систему. Глибокі стадії сну сприяють виробленню гормону росту, який відіграє ключову роль у регенерації тканин та розвитку м’язів.

Які три способи допоможуть гарно відпочити вночі, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на CNBC.

Три способи краще висипатися вночі

Додайте ці 5 продуктів, багатих на мелатонін, до свого щоденного раціону

За словами Шелбі Харріс, ліцензованого клінічного психолога та директора відділу здоров’я сну, мелатонін є популярним засобом для сну, який може поступово змінювати циркадний ритм організму та підказувати вашому тілу, що пора лягати спати.

Краще отримувати мелатонін з продуктів, перш ніж тягнутися до харчових добавок. До них відносяться горіхи, особливо волоські, риба, особливо лосось, яйця, вишні, молоко.

Визначте, скільки годин сну вам потрібно

Це не обов’язково має бути 8 годин. Це може бути несподіванкою, але не всім потрібна однакова кількість сну щоночі, щоб відпочити.

Є діапазон від семи до дев’яти годин. Якщо хтось добре висипається за 7 годин, змушуючи себе намагатися отримати вісім, це може погіршити ситуацію. Чим більше ночей ви можете добре спати, тим краще, але не переймайтеся тим, щоб отримати найкращий сон щоночі, сказала вона.

Уникайте соціального часового поясу

Загалом експерти погодилися, що послідовність надзвичайно важлива, коли йдеться про гарний нічний відпочинок. Лягати спати й прокидатися приблизно в той самий час, що й напередодні, є найважливішою справою, яку ви можете зробити, щоб покращити свій сон.

Це може бути важко підтримувати у вихідні або дні, коли ви не працюєте, але це варто того. Тобто намагайтеся на вихідні лягати спати в той самий час, що і в будні.