Почему мы просыпаемся раньше будильника? Ученые наконец-то разгадали тайну

Иногда люди утром просыпаются и смотрят на часы, а им уже через несколько минут прозвенит будильник. Понятно, что поспать еще чуть-чуть не получится и это разочаровывает. И хуже всего, когда такое происходит в праздничные или выходные дни, когда вставать рано не нужно. Ученые считают, что есть одна простая причина, почему так происходит.

Почему человек просыпается за несколько минут до звонка будильника, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Star.

Ученые утверждают, что на самом деле за этим явлением стоит биология и работа внутренних часов нашего тела. Если человек много дней просыпается в одно и то же время утром, организм привыкает и биологические часы начинают работать с точностью, от которой пробуждение происходит автоматически.

Ваш цикл сна и бодрствования контролируется белком, известным как PER. Этот уровень белка колеблется каждый день, достигая пика вечером и снижаясь ночью.

Когда уровень PER низкий, ваше АД снижается, частота сердечных сокращений замедляется, а когнитивные функции становятся размытыми, из-за чего вы чувствуете сонливость.

Если вы соблюдаете постоянный график сна и просыпаетесь ежедневно в одно и то же время, ваше тело научится повышать уровень PER, готовясь к пробуждению и звонку будильника. Уровень PER начинает расти вместе с температурой тела и АД примерно за час до вашего пробуждения.

Кроме того, готовясь к стрессу из-за пробуждения, ваше тело выделяет смесь гормонов стресса, таких как кортизол. Сон становится слабее, и вы просыпаетесь - как раз перед звонком будильника. Это все делается для того, чтобы ваше пробуждение было мягким.

И здесь самое интересное. Ваше тело не любит звон будильника, потому что он резко срывает всю тщательную подготовку организма к постепенному пробуждению.

Чтобы избежать грубого перерыва, тело делает кое-что удивительное - оно начинает увеличивать PER и гормоны стресса так, чтобы вы проснулись немного раньше. Фактически срабатывает "на опережение"

Ваше тело получает фору, потому пробуждение не происходит внезапно. Внутренние часы настолько точны, что ваши глаза открываются за несколько минут или даже секунд до того, как будильник начнет визжать.