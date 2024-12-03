Ніколи не робіть це, коли прокидаєтесь посеред ночі і не можете заснути
Проблеми зі сном можуть виникати через деякі фактори та впливати на якість життя. Якщо ви прокидаєтесь вночі, то варто уникати однієї помилки, яка лише утруднить засинання.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Чого не варто робити вночі
Постійні пробудження вночі можуть турбувати людину через стрес або навіть перепади температури.
Якщо о третій годині ночі ви дивитесь у стелю, то категорично не варто брати у руки телефон.
Доктор Бікуан Луо розповів, що перевірка часу може посилити стрес і ускладнити сон. Крім того, якщо ви перевіряєте час на телефоні, то вміст може надто стимулювати, що ще більше заважає вам розслабитися і заснути.
До того ж блакитне світло від пристроїв, таких як смартфони та телевізори, може завдати шкоди режиму сну. Тому експерти радять прибрати їх якомога далі від ліжка.
Якщо ви прокидаєтеся вночі, то рекомендується залишитися в ліжку, розслабитись та спробувати ще раз заснути.
"Якщо ви не можете знову заснути через 10-15 хвилин, то пора вставати з ліжка. Спробуйте піти в тихе та комфортне місце вдома, наприклад на диван, і займіться тихою діяльністю, яка не викликає стимуляції, наприклад як читання книги або виконання заспокійливої діяльності, доки ви знову не відчуєте сонливість - тоді повертайтеся в ліжко", - зазначив експерт.
Однак не слід ігнорувати постійні проблеми зі сном. Варто звернутися до лікаря, якщо ви не можете спати, попри зміну звичок. Якщо проблема не зникає протягом місяців, то вона буде негативно впливає на повсякденне життя.
Основні причини безсоння
Безсоння може бути викликане різними причинами, у тому числі:
- тяжкий стан здоров’я з больовим синдромом
- тривале перенавантаження (фізичне, психічне, емоційне)
- стрес та депресія
- хронічні та гострі захворювання
- мігрень
- апное, коли уві сні неконтрольовано зупиняється дихання
- зміна міста перебування (переїзд до іншої країни)
- конфлікти у родині, на роботі, в соціумі
- шкідливі звички
- незручне ліжко, матрац
Раніше ми повідомляли, чому сни повторюються і що це може означати.
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