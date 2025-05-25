Чому ми "падаємо" уві сні: сомнолог розкриває один із секретів мозку

Багато людей знайомі з відчуттям падіння уві сні, після якого тіло мимоволі здригається, і ти прокидаєшся.
Що це означає, в інтерв'ю РБК-Україна (проєкт Styler) пояснила сомнологиня Дар'я Пилипенко.
"Людина може уві сні начебто падати, потім прокидається через, знаєте, таке як посмикування", - каже сомнологиня.
За її словами, це один з видів гіпнагогічних або гіпнопомпічних галюцинацій - станів, які трапляються під час засинання або прокидання.
Під час переходу в першу фазу сну - дрімоту - можуть виникати так звані "вестибулярні ривки" або "гіпнагогічні ривки".
"Механізм до кінця не досліджений, однак наукове товариство більше схильне до того, що це еволюційно обумовлено, тому що, знову таки, якщо ми десь спали, щоб не падати чи з дерева не звалитися", - пояснює Пилипенко.
Експертка додає, що людина розслабляється, втрачає рівновагу та координацію тіла. І через механізм підбуджування людина неначе падає, рухається та може прокидатися.
Однак фактично ефект падіння уві сні - це лише захисний механізм виживання.
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