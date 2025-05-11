Поєднуйте ці два продукти, щоб покращити пам'ять та захистити мозок від старіння

Поєднання чорниці та горіхів може значно покращити роботу мозку та захистити його від вікових змін. Ці звичні продукти, об’єднані в раціоні, діють як природний щит для когнітивного здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok -сторінку американського доктора Карана Раджана.

Що варто знати

За словами медика, поліфеноли з чорниці поєднуються з омега-3 жирними кислотами, що містяться у волоських горіхах, стають потужним захисником мозку.

Антиоксиданти у чорниці зменшують окислювальний стрес і запалення, які пов’язані зі старінням мозку та нейродегенеративними захворюваннями.

Дослідження показують, що регулярне вживання чорниці покращує короткотривалу пам’ять і когнітивні функції.

Поліфеноли та вітамін E у волоських горіхах знижують запалення та захищають клітини мозку від пошкоджень.

Обидва продукти є частиною здорової дієти для мозку (наприклад, середземноморської чи MIND-дієти), і їх регулярне вживання може допомогти зберегти ясність розуму, пам’ять і знизити ризик когнітивних порушень.

Як харчування впливає на мозок

Дієта, фізичні вправи та інші аспекти щоденної взаємодії з навколишнім середовищем можуть змінити здоров'я мозку та психічні функції.

Найкраща їжа для мозку - це та сама їжа, яка захищає ваше серце та кровоносні судини.

Серед "продуктів для мозку", які, як зазначається, корисні для когнітивного здоров’я, є зелені листові овочі (такі як капуста кале, шпинат і броколі), жирна риба (наприклад, лосось і скумбрія), ягоди (чорниця та полуниця), чай, кава та волоські горіхи.

Важливість кишкового мікробіома для загального самопочуття також стає все більш визнаною. Горіхи є чудовим джерелом білка та корисних жирів, а один вид горіхів, зокрема, може також покращити пам’ять.

Волоські горіхи багаті на тип омега-3 жирної кислоти, яка називається альфа-ліноленова кислота (АЛК). Раціон, багатий на АЛК та інші омега-3 жирні кислоти, пов’язаний зі зниженням кров’яного тиску та очищенням артерій. Це добре як для серця, так і для мозку.

Що шкодить мозку

Мозку можуть шкодити різні фактори - як фізіологічні, так і психологічні. Ось основні з них: