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Поєднуйте ці два продукти, щоб покращити пам'ять та захистити мозок від старіння

Неділя 11 травня 2025 12:23
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Поєднуйте ці два продукти, щоб покращити пам'ять та захистити мозок від старіння Названо продукти, які допоможуть захистити мозок від старіння (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Поєднання чорниці та горіхів може значно покращити роботу мозку та захистити його від вікових змін. Ці звичні продукти, об’єднані в раціоні, діють як природний щит для когнітивного здоров'я.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на TikTok-сторінку американського доктора Карана Раджана.

Що варто знати

За словами медика, поліфеноли з чорниці поєднуються з омега-3 жирними кислотами, що містяться у волоських горіхах, стають потужним захисником мозку.

Антиоксиданти у чорниці зменшують окислювальний стрес і запалення, які пов’язані зі старінням мозку та нейродегенеративними захворюваннями.

Дослідження показують, що регулярне вживання чорниці покращує короткотривалу пам’ять і когнітивні функції.

Поліфеноли та вітамін E у волоських горіхах знижують запалення та захищають клітини мозку від пошкоджень.

Обидва продукти є частиною здорової дієти для мозку (наприклад, середземноморської чи MIND-дієти), і їх регулярне вживання може допомогти зберегти ясність розуму, пам’ять і знизити ризик когнітивних порушень.

Як харчування впливає на мозок

Дієта, фізичні вправи та інші аспекти щоденної взаємодії з навколишнім середовищем можуть змінити здоров'я мозку та психічні функції.

Найкраща їжа для мозку - це та сама їжа, яка захищає ваше серце та кровоносні судини.

Серед "продуктів для мозку", які, як зазначається, корисні для когнітивного здоров’я, є зелені листові овочі (такі як капуста кале, шпинат і броколі), жирна риба (наприклад, лосось і скумбрія), ягоди (чорниця та полуниця), чай, кава та волоські горіхи.

Важливість кишкового мікробіома для загального самопочуття також стає все більш визнаною. Горіхи є чудовим джерелом білка та корисних жирів, а один вид горіхів, зокрема, може також покращити пам’ять.

Волоські горіхи багаті на тип омега-3 жирної кислоти, яка називається альфа-ліноленова кислота (АЛК). Раціон, багатий на АЛК та інші омега-3 жирні кислоти, пов’язаний зі зниженням кров’яного тиску та очищенням артерій. Це добре як для серця, так і для мозку.

Що шкодить мозку

Мозку можуть шкодити різні фактори - як фізіологічні, так і психологічні. Ось основні з них:

  • хронічний стрес - постійна тривога та напруга підвищують рівень кортизолу, що з часом пошкоджує нейрони, особливо в гіпокампі - зоні, відповідальній за пам’ять
  • недосипання - під час сну мозок очищається від токсинів. Хронічний брак сну погіршує пам’ять, концентрацію та може підвищувати ризик деменції
  • погане харчування - надлишок цукру, трансжирів, алкоголю та нестача вітамінів (особливо групи B, D, омега-3) уповільнюють мозкову активність
  • алкоголь і наркотики - вони безпосередньо ушкоджують нейрони, зменшують об’єм сірої речовини та порушують зв’язки між ділянками мозку
  • фізична бездіяльність - малорухливий спосіб життя знижує кровообіг і кисневе живлення мозку, що шкодить когнітивним функціям
  • куріння - нікотин і токсини з сигарет знижують об’єм мозку та підвищують ризик інсульту
  • ізоляція та самотність - соціальна ізоляція асоціюється з вищим ризиком депресії та дегенеративних хвороб мозку

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